Fútbol.- El Principado de Asturias dice que el acuerdo con la FIFA es una decisión que corresponde a Gijón y al Sporting

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de Gobierno del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha dicho que la decisión para suscribir un acuerdo con la FIFA y que Gijón opte a ser sede del Mundial 2030 es algo que corresponde al Ayuntamiento de Gijón y al Sporting de Gijón.

"No queremos hacer ninguna valoración porque no queremos tampoco inmiscuirnos en lo que es la competencia y la autonomía del Ayuntamiento, así que por absoluta lealtad y respeto institucional no nos pronunciamos", ha respondido Peláez al ser preguntado por este asunto.

El dirigente asturiano ha comentado que posición del Gobierno del Principado de Asturias en lo referente al Mundial fue la manifestada en el protocolo que se firmó el 8 de febrero entre el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, el presidente del Grupo Orlegi Sports y del consejo de administración del Real Sporting de Gijón, Alejandro Irarragorri, y el presidente ejecutivo del club deportivo, David Guerra.

Según Peláez, es una vez que Gijón fuera designada sede, cuando se abriría el capítulo de definir cómo entre las tres administraciones implicadas.