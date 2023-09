Fútbol.- Javier Tebas: "No se puede pretender que el FC Barcelona solucione su situación de la noche a la mañana"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este jueves que el FC Barcelona, pese a sus esfuerzos por reducir su masa salarial, sigue con "contratos históricos" y que "no se puede pretender que solucione su situación de la noche a la mañana", resaltando que sigue "muy limitado" para fichar, ya que su masa salarial supera los 400 millones de euros, mientras que su límite de coste de plantilla se sitúa en 270.

"El FC Barcelona tiene un coste de plantilla de unos 400 millones. Tienen contratos históricos, eso es una circunstancia, y no se puede pretender que solucione su situación de la noche a la mañana. Están muy limitados y sometidos a un estrés para incorporar jugadores, tiene que ir poco a poco, generando ahorros", advirtió Tebas a los medios tras la presentación del 'Límite de Coste de Plantilla Deportiva' de los clubes profesionales.

El dirigente admitió que una forma para que el club catalán dé "un paso de gigante" en esta situación es que venda "a un jugador que tenga a coste cero". "No parece que lo vaya a hacer, eso depende de la estrategia del club, que no la marcamos nosotros en LaLiga", puntualizó sobre el actual campeón, que aunque ha bajado su masa salarial de 560 a poco más de 400 millones, tiene un límite salarial de 270, lo que le complica las cosas para fichar e inscribir.

Tebas también habló del impacto del sueldo de Joao Felix en el Barça, que le va a pagar 400.000 euros, pero que a "efectos" de la patronal "no es lo que le puede pagar" el club que preside Joan Laporta. "Una cosa es el contrato, que puede que sean 400.000, pero otra es como lo valoramos en LaLiga y no son 400.000 euros, son mucho más. LaLiga le pone un valor al jugador conforme lo que estudiamos, no atendiendo al valor que dice el club que tiene", remarcó.

En este sentido, Javier Gómez, director General Corporativo de LaLiga, recordó que el organismo, "dependiendo de los casos, puede adaptar esos contratos". "El Barça pretendía pagar 400.000 euros y nosotros no hemos valorado un posible contrato, el Barça le paga menos de lo que valoramos, no es real que le paguen 400.000 euros", subrayó.

Finalmente, el presidente de LaLiga confirmó que tanto el FC Barcelona como el Real Betis "han avalado muy 'poquito'" y que su caso "no es comparable con las pérdidas de la Premier". "El Barça ha hecho un esfuerzo de una disminución muy elevada, e igual que en su momento dijimos que no hacía los deberes, ahora hay que reconocerlo. Pero no es a pérdidas, a veces ocurren cosas que no tienes previstas o no puedes evaluar", sentenció.