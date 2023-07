Fútbol.- Carlo Ancelotti: "La idea es utilizar a Camavinga como interior o pivote, no como lateral"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó este viernes que "la idea" respecto al centrocampista francés Eduardo Camavinga "es utilizarlo como interior o pivote" durante la mayoría de sus partidos, y "no como lateral" en la banda izquierda, siempre que Ferland Mendy y Fran García se encuentren ambos bien.

"Jugó de lateral como emergencia por la lesión de Mendy. Mendy está muy bien, como también Fran García, que nos puede aportar mucho. Camavinga es un medio con mucha calidad y proyección y la idea es utilizarlo como interior o pivote, no como lateral. Si están Mendy y Fran García, no va a jugar de lateral", dijo el entrenador merengue en una conferencia de prensa telemática desde Valdebebas.

"Cuando empecé a entrenar tenía una idea clara y no me adaptaba a los jugadores que tenía. Tuve una experiencia en el Parma, donde Baggio quería jugar de mediapunta y no cambié el sistema. Se fue a otro equipo. Y me equivoqué. En la Juventus, con Zidane, empecé a entender que es mejor adaptarse a los jugadores", recordó Ancelotti.

Así, el técnico madridista señaló que "los jugadores tienen que sentirse cómodos en el sistema que juegan". "Me adapté y me sigo adaptando. Este año puede que juguemos un sistema distinto. No tenemos que olvidar que el sistema con el que hemos jugado nos ha dado mucho éxito, pero podemos probar un nuevo estilo. Lo vamos a intentar en la gira que es un buen momento", argumentó al respecto.

Igualmente, Ancelotti analizó los cuatro partidos amistosos del Soccer Champions Tour que disputarán este verano sus pupilos en Estados Unidos. "Los motivos para esta gira son múltiples: preparar al equipo para la nueva temporada, conocer estadios fantásticos, estar con los aficionados de Estados Unidos y jugar partidos competitivos para ver cómo está el equipo a estas alturas de la temporada", destacó.

"Además, será muy importante porque tenemos nuevos jugadores y necesitamos que se adapten cuanto antes a nuestro estilo y nuestra filosofía. Vendrán también los internacionales, que ahora están trabajando de forma individual", prosiguió el entrenador italiano en su rueda de prensa.

"Estamos trabajando muy duro. Es importante la gira para todo el equipo, pero a jugadores como Bellingham, Güler, Brahim, Fran García y Joselu les da la posibilidad de adaptarse a una nueva idea de fútbol y conocer mejor a sus nuevos compañeros", recalcó, aludiendo a los fichajes realizados hasta el momento por el Real Madrid.

Quien más sobresale entre las caras nuevas es Jude Bellingham. "Es un jugador muy joven y diferente a otros centrocampistas que tenemos. Estamos muy felices de que esté con nosotros y eleva el nivel del Real Madrid. Trabaja duro, está bien y jugará en este tour", comentó Ancelotti sobre el mediapunta inglés.

Después de elogiar las "fantásticas" instalaciones de UCLA y el "genial" clima de Los Ángeles, Ancelotti valoró la progresión del fútbol en Estados Unidos. "Debe competir con deportes muy fuertes, pero el fichaje de Messi por el Inter de Miami les puede ayudar a mejorar", declaró sobre el aterrizaje del astro argentino a Florida.

"Entre los ciudadanos hay mucha pasión por el fútbol. Tengo un mal recuerdo del estadio Rose Bowl porque perdí la final del Mundial del 94 contra Brasil. Seguro que habrá un buen ambiente en el partido contra el Milan", agregó el entrenador merengue justo antes de hablar sobre el duelo de pretemporada contra el FC Barcelona.

"Un Clásico es un Clásico, da igual dónde lo juegues, y no hay amistosos en un partido así. Todo el mundo sabe que son partidos espectaculares y siempre lo han sido porque hay una rivalidad muy grande y siempre es un encuentro especial", aseveró.

"Ya lo vimos el año pasado en un ambiente fantástico y seguro que lo vemos este año en Dallas. Es un partido difícil, pero a todos les gusta jugarlo y trataremos de ganarlo como siempre. No hay amistosos entre el Real Madrid y el Barcelona, y nunca los habrá", insistió finalmente.