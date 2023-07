Fernando Belasteguín: "Wilson quiere hacer conmigo lo de Nike con Jordan"

El jugador de pádel profesional Fernando Belasteguín desvela que cuando Wilson le fichó como embajador en 2019 para meterse de lleno en el mundo del pádel lo hizo asegurándole que querían hacer con él y su figura algo similar a lo que logró Nike con Michael Jordan -despegar en el baloncesto con la marca Air Jordan-, una comparación que es un halago para un 'Bela' que se retirará a finales de 2024 pero que, de momento, sigue ilusionándose jugando y presionándose para ganar, en su cuarentena, a "chicos de 20 años".

"Me parecía un poco osado hacer una comparación, pero para mí fue una alegría y un orgullo personal muy grande cuando los de Wilson, antes de ficharme en agosto de 2019, me dijeron que querían hacer el gran salto al pádel conmigo. Me dijeron que igual Nike tuvo a Jordan para el desarrollo de su marca, Wilson tendría a Bela para desarrollar su idea".

Para el argentino, que fue 16 años mejor jugador del mundo, es "espectacular" poder, a sus ahora 44 años, ser artífice de la llegada de Wilson al pádel profesional. "Me parece espectacular. Cuando me vino a ver Wilson y me dijo: 'Bela, queremos hacer lo mismo que hizo Nike con Jordan, contigo en el pádel.

Belasteguín confirmó que tiene más que meditado y hablado con su familia retirarse a finales de 2024. Así que le queda temporada y media para luchar por lograr más éxitos. "Me veo, y lo tengo muy claro, jugando un año y medio más para que a final del 2024 poder dejarlo bien. Yo todavía me siento con ganas, yo me he cuidado toda la vida y llego a los 44 años, tuve la posibilidad el año pasado con 43 años de ganar 3 torneos y es algo muy lindo verme a mi edad, contra chicos de 20 años, y saber que les puedo ganar"

"Me veo con ganas de seguir cuidándome y haciendo un esfuerzo muy grande para poder ser competitivo durante un año y medio más. Ese es el objetivo que tengo puesto en mi cabeza, lo sabe mi familia. Y quiero disfrutar este año y medio de competencia que me queda para cerrar mi carrera profesional. Y tuve la suerte de ser 16 años y medio el número uno en el mundo", recordó Bela.