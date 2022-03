Un fan encañona a Myke Tyson con una pistola en un bar tras negarse a pelear contra él

Mike Tyson vivió esta semana una situación de lo más surrealista mientras se encontraba en un bar de Hollywood presenciando en directo un espectáculo cómico. El exboxeador, sentado en la primera filas, fue retado a una pelea por un fan que interrumpió el evento y que se tomó de la peor manera posible la negativa del excampeón de los pesos pesados.

He tries to fight Mike Tyson then pulls out a gun ?? pic.twitter.com/jfOliTA7RY