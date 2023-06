El Europeo por Equipos de Atletismo de 2025 será en Madrid

El Europeo por Equipos de Atletismo de 2025 se disputará en Madrid, que coge el relevo de Silesia (Polonia), tal y como ha anunciado este lunes European Athletics en sus perfiles de redes sociales.

"Nos vemos en Madrid. ¡La próxima edición del Campeonato de Europa de Atletismo por Equipos tendrá lugar en España!", escribió la cuenta oficial de la institución que representa a las federaciones nacionales europeas de atletismo, que todavía no confirmó fechas y recinto deportivo.

