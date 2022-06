Se corona campeón de Francia de 400 vallas pese a correr con un ojo tapado tras ser agredido antes de correr

Wilfried Happio, atleta francés, ganó el sábado el campeonato francés de 400 metros vallas con un tiempo de 48,57 segundos, el quinto mejor registro galo de la historia. Una marca que le permite ir por la mínima al Mundial de Eugene de este julio. Este logró, loable ya de por sí, tiene más mérito si se tiene en cuenta que lo hizo con un ojo tapado.

Una medida improvisada por él y su equipo tras ser agredido en las afueras del estadio. "Un tipo que salió de la nada le preguntó si realmente era él, Wilfried Happio, y se arrojó sobre él. Faltaban 20 minutos para la carrera", desveló Olivier Vallaeys, su entrenador. Este se vio obligado a intervenir para frenar al atacante, antes de que la policía francesa finalmente lo arrestara. "Estamos en estado de shock. El tipo fue arrestado. Wilfried está bien", confesó el preparador de Happio.

?? Minima pour les Mondiaux de Eugene !



?? Wilfried Happio (Lille Métropole Athlé) champion de France Elite du 400 m haies en 48''57 !



?? Cinquième meilleur performeur ???? de l'histoire !



?? Suivez les #CFAthlé en DIRECT sur https://t.co/63xdTVtG50 et @lachainelequipe. pic.twitter.com/s4QTyk50iT — FFAthlétisme (@FFAthletisme) June 25, 2022

El atleta quedó magullado y dolorido tras recibir varios golpes en la cara. Según RMC Sport, el francés llegó a toser sangre momentos antes de la carrera. Una persona normal hubiese desistido de competir, pero el francés quería correr, y con un parche sostenido por su banda de la cabeza, el galo llegó batir su récord personal y clasificarse para los mundiales.

Tras la carrera, el atleta fue preguntado por el incidente, pero el francés no quiso centrarse en la agresión: "No quiero pararme a hablar de eso. El caso está en proceso y hay gente competente con ello". El parisino fue después al hospital para someterse a más exámenes, pero esto no le impedirá acudir en julio al Campeonato Mundial en Oregón. Según Le Parisien, la Federación Francesa de Atletismo y la ciudad de Caen presentarán una denuncia contra el atacante este domingo.