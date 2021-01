Carolina Marín debuta con victoria en el Abierto de Tailandia

La española Carolina Marín, vigente campeona olímpica de bádminton, inició su andadura en el Abierto de Tailandia con un triunfo sobre la francesa Qi Xuefei en dos juegos, por 21-10 y 21-12.

Gran victoria en el primer partido del año! Seguimos! ��������

Great victory in the first match of the year! Onwards! ������#PuedoPorquePiensoQuePuedo#CourtsAreCalling#YonexThailandOpenpic.twitter.com/2gr92iy6uw