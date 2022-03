El atleta paralímpico Rafael Botello acusa a España de estar "a años luz de muchos países en ayudas"

El atleta Rafael Botello, uno de los que suma más internacionalidades, ha lamentado este martes que es una "pena" que España esté a "años luz de muchos países" en ayudas al deporte paralímpico, ya que sólo el tenis y el atletismo "están profesionalizados".

Rafael Botello (Vic, Barcelona, 1979) se encuentra este martes en Ceuta para participar en una conferencia sobre "Motivación y superación personal" organizada por la Asociación de Discapacitados de Enfermedades Neurológicas (ADEN) y la Federación de Triatlón de la ciudad autónoma.

En una entrevista con EFE, el atleta ha señalado que hay varios deportes "como el tenis y el atletismo en silla de ruedas que son muy profesionales, que no dependen del Comité Paralímpico o la federación, pero el resto no y es una pena que deportistas que representan a España no puedan vivir de ello".

El atleta catalán ha considerado que en esta situación tienen mucha culpa "los políticos" porque "no se quieren involucrar" y que "cuando montas un evento, necesitas las carreteras de las ciudades y, si cualquier autonomía dice que si no hay categoría en silla de ruedas o discapacidad no te deja las carreteras, no habría pruebas".

Participó en los Juegos Olímpicos de Londres (2012) y Pekín (2008), ambos con un noveno puesto en maratón, y tiene muy claro que "es lo máximo"

"El único momento en el que se me puso la piel de gallina fue cuando salí con la selección al Estadio Olímpico de Pekín y sabiendo que mis padres también estaban allí. No hay victoria que pueda igualar ese instante de representar a tu país", afirmó Rafael Botello, para quien estar en unos Juegos ha sido "lo máximo".

Hace unos meses batió el récord de la hora en silla de ruedas al completar un total de 24 kilómetros y 216 metros en el estadio de atletismo de la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete, convirtiéndose en el pionero en hacer esta prueba en España y en el mundo.

"Todavía no soy consciente de lo que estoy consiguiendo y quizás lo viven más mis padres porque siempre que logras algo ya piensas en la siguiente prueba, de ahí que pienso que cuando me retire valoraré más mi carrera deportiva y cómo lo he vivido", ha afirmado.

Botello, primer español en competir y terminar en las '6 World Marathon Majors' como atleta élite (Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York), se siente "supercontento de lo conseguido porque es más de lo que pensaba", aunque entiende "que se está un poco acabando", ya que el miércoles cumplió 43 años. "Intentaré alargarlo para cumplir un sueño más", apuntó.

Su próximo objetivo ya tiene nombre y apellidos: "El 20 de marzo, competiré en el medio maratón de Nueva York".

En su primera visita a Ceuta ha destacado que siempre es "un honor porque estar aquí es algo sentimental", ya que su padre es de Melilla, aunque dijo que llegó a España el pasado miércoles tras competir en México y todavía está "con la adaptación habitual", añadió.