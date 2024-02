AMP.- Natación.- María de Valdés logra la plata en aguas abiertas y el billete para los Juegos Olímpicos

La nadadora española María de Valdés se ha colgado este sábado la medalla de plata en la prueba de 10 kilómetros en aguas abiertas en el Campeonato del Mundo, que se está disputando en Doha, un resultado que le permite garantizar su presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde también estará Ángela Martínez, decimotercera.

La malagueña, de 25 años y plata en 5 kilómetros en el Europeo 2022, completó una espectacular carrera en la que se jugó el oro al esprint con la gran favorita, la neerlandesa Sharon van Rouwendaal, campeona olímpica en Río 2016 y subcampeona en Tokyo 2020.

Finalmente, Van Rouwendaal paró el crono en 1:57:26.80, una décima por delante de la española (1:57:26.90), mientras que la portuguesa Angelica André completó el podio mundialista (1:57:28.20).

Con este resultado, De Valdés emula la hazaña de Yurema Requena, hasta ahora la única española que había conseguido una medalla en un Mundial de aguas abiertas; la de Vila-Real logró la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de aguas abiertas de Sevilla 2008, también en la prueba de 10 km.

"Todavía no me lo creo, estoy muy emocionada. Se lo quiero dedicar a mi padre, que falleció hace tres meses; a toda mi familia, que me está apoyando desde España; a mi entrenador, Jesús, que no ha podido estar aquí; y a todo el staff de España, que me está apoyando en estas circunstancias", comentó una emocionada De Valdés.

Sobre la carrera, reconoció que fue "muy complicada por la marea". "He sabido llevarlo lo mejor posible. He intentado estar con las mejores en todas las vueltas, no quería que se me escapasen. Sabía que era la oportunidad que tenía y no la he dejado escapar", relató. "Tenía en la cabeza que era una carrera en la que se jugaban 13 plazas y quería estar siempre en el 'Top 10' para que no se me escapase esa plaza. Había que estar en carrera, porque en el momento en el que te descolgases no iba a haber oportunidades de volver a estar arriba. Estoy muy contenta por esto", subrayó.

Además, la de Fuengirola se mostró entusiasmada con poder estar en París. "Más no puedo pedir. Tengo que creérmelo, porque todavía estoy en una nube, es un sueño hecho realidad", confesó. "Quería sacarme esa espina que tenía ahí clavada, he tenido que esperar tres años para poder sacármela", señaló sobre su ausencia por lesión en Tokyo 2020.

"Me alegro muchísimo por mi compañera Ángela, se lo merece. Es algo que se merecía la selección española", dijo sobre la otra española en la prueba de este sábado en Doha, la ilicitana Ángela Martínez, que terminó decimotercera (1:57:36.60) y también consiguió su billete para los Juegos.

"Ha sido una carrera muy extraña porque han empezado todos muy rápido, menos mal que han ido 'petando'. Me he mantenido serena, estoy muy contenta por haber mantenido la mente fría, no me he rendido en ningún momento", explicó Martínez.

Respecto a su clasificación olímpica, reconoció que "es un sueño". "Y más con todo lo que he pasado estas semanas, en las que he estado mala en Sierra Nevada y no pude entrenar. Es una lección de que esto no es cómo empieza, sino cómo acaba", apuntó. "Se lo dedico a Ricardo, que fue quien me impulsó a nadar en aguas abiertas, y a mi entrenador, Xavi", indicó.

Por último, destacó el trabajo de su compatriota y la medalla para la delegación española, la primera en Doha 2024. "María lo ha hecho genial, se lo merece muchísimo, más que nadie. Estoy muy feliz por ella", finalizó.