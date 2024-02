AMP.- Fútbol/Selección.- La selección femenina llega a la Ciudad del Fútbol para preparar el asalto a los Juegos

(Amplía tras primer entrenamiento)

Olga Carmona asegura que hay "mucha ilusión" de cara a "una cita histórica" y Alba Redondo regresa "con muchas ganas"

La selección española femenina de fútbol se concentró este lunes para comenzar a preparar la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones y la clasificación para sus primeros Juegos Olímpicos, con la presencia de las centrocampistas Alexia Putellas (FC Barcelona) y Tere Abelleira (Real Madrid), que acuden con sus respectivos problemas físicos a la espera de saber si se quedan o no para afrontar "una cita histórica" el próximo viernes ante los Países Bajos.

Tanto la jugadora catalana como la gallega fueron citadas por la seleccionadora nacional Montse Tomé pese a las dudas sobre su estado físico ya que la doble Balón de Oro no juega desde que se lesionase el pasado 14 de noviembre en la rodilla izquierda y tuviese que pasar nuevamente por el quirófano.

La de Mollet del Vallès volvió esta semana a hacer entrenamientos con el grupo de forma parcial y la entrenadora asturiana dejó claro que no correrán riesgos con ella. "Sabemos que Alexia es una jugadora importante, es nuestra capitana, siempre lo ha sido, y desde ese punto de vista deportivo creemos que debe estar", advirtió tras dar la lista.

"No vamos a hacer ninguna locura", subrayó Tomé.

También habrá que ver qué sucede con Tere Abelleira, una de las teóricas fijas del combinado nacional desde el pasado Mundial, pero que no juega desde principios de este mes de febrero por culpa de unos problemas musculares.

De momento, ninguna de las dos, como estaba previsto, realizó la primera sesión de entrenamiento que diseñó la seleccionadora por la tarde en las instalaciones federativas y donde sólo participaron 17 de las convocadas. Además de Putellas y Abelleira, tampoco estuvieron con el grupo las blaugranas Aitana Bonmatí, Salma Paralluelo y Ona Batlle, las madridistas Olga Carmona y Oihane Hernández, y Laia Aleixandri, jugadora del Manchester City inglés

Sí lo hicieron la joven centrocampista de 17 años Vicky López (FC Barcelona), que ha recibido su primera llamada con la Absoluta, y la delantera Alba Redondo (Levante UD), que no volvía desde el Mundial, y la defensa Shei García (Atlético de Madrid), que no pudo estar en la Copa del Mundo por una lesión de rodilla de la que no se recuperó a tiempo.

"Estoy muy contenta de poder regresar y estoy con muchas ganas de poder aportar lo que vengo haciendo dentro del campo. Tengo recuerdos buenos del Mundial y lo afrontaremos (la 'Final a Cuatro') de la mejor manera posible, tenemos tiempo para prepararnos", advirtió la delantera manchega a los medios oficiales del combinado nacional.

Por su parte, la lateral Olga Carmona se mostró también feliz de volver a estar citada por la campeona del mundo, sobre todo de cara a "una cita histórica" donde buscarán clasificarse para los Juegos Olímpicos de París.

"Estamos con mucha ilusión. Para mí, volver a Sevilla, pues mi familia está allí y habrá, reencuentros. Es una cita que va a ser muy importante para nosotras y qué mejor lugar que en Sevilla con el buen clima y la gente que es muy cercana también, eso hay que aprovecharlo de alguna manera", aseguró la futbolista del Real Madrid.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El combinado nacional estará en la Ciudad del Fútbol hasta el jueves, cuando ponga rumbo a Sevilla, donde jugará el viernes 23 de febrero (21.00 horas) ante los Países Bajos en el Estadio de La Cartuja en su semifinal de esta 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones que además del pase a la pelea por el título dará al ganador el billete directo para los Juegos Olímpicos de París de este verano, cita en la que nunca ha estado la selección española.

Haga lo que haga la actual campeona del mundo gana o pierde, tendrá que jugar el miércoles 28 de febrero en el mismo escenario la final o el tercer y cuarto puesto. En el caso de perder ante las neerlandesas, si Francia ganase la otra semifinal a Alemania, este choque por el tercer puesto daría también la clasificación olímpica al ganador.