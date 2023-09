AMP.- Fútbol/Selección.- El lateral izquierdo Jordi Alba pone fin a su carrera internacional

(Amplía con declaraciones de Luis de la Fuente)

El lateral izquierdo Jordi Alba, actualmente en las filas del Inter Miami estadounidense, ha puesto fin a su carrera internacional con la selección, según confirmó este viernes el combinado nacional, con el que ganó la Eurocopa de 2012 y la Liga de Naciones 2022-2023.

El jugador de L'Hospitalet, que este verano puso rumbo a los Estados Unidos tras poner fin a su vinculación con el FC Barcelona, fue el encargado de levantar como capitán el último título de la 'Roja', conquistado en junio ante Croacia en los penaltis.

El futbolista catalán, de 34 años, deja la selección española después de 92 partidos y de ser prácticamente indiscutible desde que debutase, de la mano de Vicente del Bosque, en octubre de 2011 en un duelo ante Escocia en Rico Pérez de Alicante que se saldó con victoria por 3-1 y en el que fue titular y dio una asistencia.

Alba, que era el último superviviente de la 'generación dorada' que encadenó el triplete Eurocopa-Mundia-Eurocopa entre 2008 y 2012, fue también titular en la EURO de 2012 de Polonia y Ucrania y fue el encargado de firmar el 2-0 en la final del Olímpico de Kiev ante Italia (4-0).

El lateral, también olímpico en Londres 2012, no se perdió desde entonces ninguna gran cita internacional disputando los Mundiales de 2014, 2018 y 2022, las Eurocopas de 2016 y 2021, y la Copa Confederaciones de 2013. En total, marcó nueve goles y logró 43 victorias como internacional.

"Hablé con Jordi y me transmitió que quería dejar la selección y centrarse en su nuevo club. Quiero agradecerle su comportamiento, profesionalidad, honestidad y categoría humana. Lamento perder un valor tan importante porque todavía contábamos con él y le deseo lo mejor en la vida. Deja un legado inmejorable para los jóvenes y es historia de la selección", señaló Luis de la Fuente en rueda de prensa antes de dar la lista de convocados para los partidos ante Georgia y Chipre.

El técnico riojano reconoció que había hablado con el catalán "en varias ocasiones" sobre esta posibilidad. "Me dijo que tenía que pensar en muchas cosas y luego me dijo con tranquilidad y confianza que no quería seguir. Respeto y apoyo su decisión", añadió.