AMP.- Fútbol/Selección.- Aitana Bonmatí, elegida mejor jugadora del Mundial de Australia y Nueva Zelanda

La centrocampista de la selección española Aitana Bonmatí fue elegida la 'Balón de Oro' del Mundial, premio que distingue a la mejor jugadora del campeonato que acogieron Australia y Nueva Zelanda y que concluyó este domingo con el título para España.

La futbolista del FC Barcelona, de 25 años, firmó un gran torneo, sobre todo en el estreno ante Costa Rica y en los octavo de final ante Suiza, mientras que su figura creció también en la final ante Inglaterra, sobre todo en una gran segunda parte. La catalana, que marcó tres goles en el torneo, se perfila así como gran favorita al próximo Balón de Oro después de haber sido elegida también la mejor de la Liga de Campeones que coronó a su club.

"No tengo palabras, estoy en shock. Lo que hemos hecho es muy grande. Hemos sabido sufrir otra vez hoy, hemos sabido disfrutar, hemos tenido nuestras ocasiones, hemos metido un golazo y tenemos la estrellita aquí. Estoy muy feliz y muy orgullosa. Es el sueño de cualquier futbolista", señaló Aitana tras ser galardonada.

La catalana, también MVP de una 'Champions' que ha ganado el FC Barcelona, aseguró emocionada que no se puede pedir "nada más". "A nivel deportivo ha sido un año excepcional. ¡Quién me lo hubiera dicho cuando tenía 13-14 años, cuando jugaba con niños, cuando estaba en las categorías del Barça, cuando aún no existía el fútbol femenino profesional...!", rememoró.

"Quería agradecérselo a todas las personas que han hecho camino; hoy nosotras levantamos la copa, pero ha habido mucha gente que se lo ha dejado todo en el camino, que no ha tenido las mismas oportunidades. Todas hemos roto barreras para un futuro espectacular", subrayó.

No fue el único galardón individual que se llevó una jugadora de la nueva campeona del mundo ya que la delantera española Salma Paralluelo, de 19 años y autora de dos goles claves en cuartos y semifinales, fue distinguida como la mejor joven de este Mundial, en el que se ha convertido en la primera jugadora en ser campeona del mundo absoluta, Sub-20 y Sub-17. La inglesa Mary Earps y la japonesa Hinata Miyazawa fueron reconocidas como la mejor portera y la 'Bota de Oro' (5 goles).