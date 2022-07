Ya tienen fecha los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se celebrarán del 14 al 30 de julio, anunciaron este lunes los organizadores. Por su parte, los Juegos Paralímpicos tendrán lugar en la ciudad californiana del 15 al 27 de agosto.

Esta será la tercera ocasión en que Los Ángeles acoja la cita olímpica tras las ediciones de 1932 y 1984. Los Ángeles 2028 tomará el relevo de París, que organizará los JJ.OO. en 2024.

Let the countdown begin! ??????



The LA28 Olympic Games Opening Ceremony is set for July 14, 2028 and the LA28 Paralympic Games Opening Ceremony will kick-off August 15, 2028.



??: https://t.co/lnESDgmQl6pic.twitter.com/zI4DNhlA7l