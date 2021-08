Indignación por el 'robo' de los jueces a Gabriel Escobar en boxeo: "Decisión más que discutible"

La eliminación del púgil Gabriel Escobar en el combate de este martes frente al kazajo Saken Bibossionov ha desatado todo tipo de reacciones contrarias a la decisión de los jueces de este combate correspondiente a los cuartos de final del peso mosca masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El madrileño fue notablemente superior a su rival en el tercer asalto, al que llegaron empatados (1-4 y 4-1). El especialista en boxeo de la Cadena COPE, Jaime Ugarte, destacó durante la retransmisión en Tiempo de Juego que "Bibossionov está tirando más de tretas que de golpes. Lo ven los jueces al igual que lo vemos nosotros". [Escucha la retransmisión íntegra del combate en Tiempo de Juego]

Para Ugarte, el claro ganador era Gabriel: "Cuando has perdido el primer asalto y te has ido al piso, recuperarse como se ha recuperado, y terminar siendo el que presiona y el que tira... Haciendo que el rival cometa acciones antirreglamentarias, que cuando las haces es porque estás desesperado y ves que el combate no va bien".

No entiendo nada. Escobar perdió el primer asalto, pero ganó los dos restantes. Una nueva injusticia para nuestro Boxeo. Vaya caraduras!! — Jaime Ugarte (@UgarteJaime) August 3, 2021





El boxeador kazajo se llevó tres advertencias durante el combate, por empujones y agarrones con los que intentó desestabilizar a Gabi.

Ugarte puso el acento en el código gestual de Bibossionov: "El primer asalto ha sido de campeón, y ha terminado agarrándose al español, esos gestos son de estar muy, muy preocupado".

Sin embargo, en el último asalto, tres jueces votaron al kazajo y dos al español, para indignación de todos los españoles, incluido el propio Comité Olímpico Español, que dejó clara su opinión en Twitter, hasta que el tuit, una hora después, fue eliminado.

Escobar, en Tiempo de Juego: "Una p... mierda"

Gabriel Escobar dio un puñetazo de rabia antes de atender a la Cadena COPE y, a duras penas, entre lágrimas de impotencia, acertó a decir que había sido "una p... mierda. Estoy jodido, lo he dado todo, he tirado con todo, y ya está. Esperemos que esto cambie más adelante", dijo en referencia al formato olímpico.

"Sé que ha estado igualado, pero he hecho más por querer ir. El primero, que se lo den a él, pero en el segundo y en el tercero no me he visto perdedor", analizó.