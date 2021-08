El COI estudia este gesto "en favor de los oprimidos" de la atleta Raven Saunders en el podio

El COI estudiará, antes de pronunciarse, todos los detalles relacionados con el gesto realizado en el podio de lanzamiento de peso por la atleta estadounidense Raven Saunders, medallista de plata, que cruzó los brazos sobre su cabeza en forma de X para indicar "la intersección en la que se encuentran todos los que están oprimidos".

Congratulations to @TeamUSA’s Olympian Raven Saunders (@GiveMe1Shot) for winning a Silver Medal during the #TokyoOlympics, while using her voice to help de-stigmatize #mentalhealth. Watch her full #mentalhealth story at https://t.co/Y8Ou5xDsxL! https://t.co/6z45CJPjYg#WellBeings