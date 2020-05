El COE reúne a seis deportistas españolas "con la vista puesta en el 23 de julio de 2021"

El Comité Olímpico Español (COE) ha reunido este jueves de manera virtual a seis deportistas españolas: Carolina Marín, Silvia Navarro, Liliana Fernández, Teresa Portela, María López y Tamara Echegoyen con el objetivo de conocer en qué situación se encuentran cada una de ellas en relación a la vuelta a los entrenamientos.

El presidente del COE, Alejandro Blanco, abrió la charla recomendándoles a todas que "no escuchen a nadie". "Sólo se puede y debe pensar en el 23 de julio de 2021", la fecha establecida -tras el aplazamiento del Comité Olímpico Internacional (COI)- para el comienzo de los Juegos Olímpicos de Tokyo.

Carolina Marín fue la primera en explicar la situación tan dura que ha vivido. "He pasado los peores meses de su vida porque he tenido a mi padre enfermo", dijo la campeona olímpica en Río 2106. Además, la jugadora onubense de bádminton ha asegurado que nunca ha estado tanto tiempo sin coger una raqueta.

Por su parte, Liliana Fernández confirmó que este jueves ha sido cuando empezado a entrenar en la playa, sin su compañera Elsa, porque está en Madrid confinada. Liliana se agarra a "todo lo positivo que nos ha dejado esta situación" y al tiempo con su familia. La jugadora de vóley también se refirió a la situación del fútbol y dijo que "son unos privilegiados por poder entrenar". "Pero ahora mismo los veo agraviados. Yo estoy muy contenta de no competir ahora mismo y me gustaría tirarles un cable", aseveró.

Además, Silvia Navarro, portera del Rocasa Gran Canaria de balonmano e internacional español, contó que está entrenando por su cuenta. "Gracias a la fundación Trinidad Alfonso he podido disponer de material, porque cuando comenzó el estado de alarma no pude coger nada (...) Ha sido muy complicado poder entrenar porque no nos conocen. Parecía una narcotraficante. Tuve que acreditarme ante la Policía y la Guardia Civil. Lo peor ocasión fue cuando me siguió un coche durante un kilómetro mientras me insultaba y me tuve que ir a casa por el desazón", comentó.

Por otro lado, la jugadora de hockey María Lopez explicó que está en Gijón y que entrena por su cuenta porque "aún no sabemos cuándo empezaremos a entrenar" de forma oficial. "En casa me estoy habituando a coger garrafas de agua como pesas y cosas así. Y lo positivo es que llevo 12 años en Madrid alejada de mi familia y ahora estoy disfrutando de ellos", desveló.

Además, la piragüista Teresa Portela, que está en O Grove y desde el 5 de mayo ha empezado a entrenar en agua, reconoció que "después de dos meses ha sido la primera vez" en su vida que "estaba sin remar". "Estoy teniendo suerte porque salgo aquí en O Grove y súper bien", mientras que la regatista Tamara Echegoyen no puede entrenarse porque navega "en un barco doble y aún no está permitido".