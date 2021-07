Carlos Soler, en El Partidazo de COPE: "A Gayà le gustaría quedarse en el Valencia"

Expectación de cara a un posible oro olímpico

“Veo estos días los comentarios de la prensa y de la gente en general y es obvio que piensen que podemos hacer cosas grandes, tenemos muy buena plantilla y hacemos muy buen grupo”.

“El grupo es muy bueno. Todos los jugadores lo han hecho muy bien en sus clubes. Llevamos tres semanas preparándonos y tenemos muchas ganas de empezar”.

¿Unas “vacaciones” marcadas por los compromisos con la selección?

“Desde que acabó la liga tuve catorce días de vacaciones. Cuando me llamó Luis Enrique para la burbuja, casi me pilla de vacaciones en México. Aunque si me hubiese pillado, hubiese vuelto a España encantado”.

“Que me llamara Luis Enrique aunque fuese solo para los entrenamientos y estar aquí en los Juegos, me hace sentir muy contento y orgulloso”.

Su liderazgo dentro del grupo

“No me importa para nada la responsabilidad de ser líder de este grupo, me gusta. Estoy muy contento porque llevo muchos partidos con la sub 21 y he ido a todas las convocatorias de Luis de la Fuente”.

Ilusión de cara al futuro en el torneo

“He visto el gol de Kiko en Barcelona 92 y ojalá repetir algo así. Hay mucha ilusión pero tenemos que ir poco a poco. Todas las selecciones que están aquí están por méritos propios. Son todas las selecciones que se lo han ganado. No va a ser fácil”.

“Con la selección que tenemos por qué no soñar con el oro”. “Algo haré si ganamos, se me ocurrirá algo durante el torneo”.

Viaje y restricciones por la pandemia en Japón

“Llegamos al aeropuerto y tardamos cuatro o cinco horas en salir, si a ello sumamos el vuelo con parada enUzbekistán, al llegar al hotel algunos no quisimos ni ir a cenar”.

“Todavía no me he recuperado del jet lag. Estos días, no me he podido dormir hasta las 2:30, 3:00”.

“Nosotros tenemos que servir un poco de ejemplo, cuidarnos para cuidar a los demás”.

“Llevamos aquí dos días y nos vamos acoplando. Hace mucha humedad, sales al campo y ya estás sudando. Mañana sábado comenzamos con nuestro primer partido amistoso contra Japón”.

“Lo único que veo de Japón es lo que veo por la ventana, los pasillos, el comedor y el campo de entrenamiento”.

La dura temporada con el Valencia

“Este año me ha tocado por veteranía y por partidos jugados en el Valencia, ser uno de los capitanes. Es algo muy importante que no se cumple todos los días, es una responsabilidad y un honor”.

“La temporada no ha sido la que nos hubiese gustado a todos pero tenemos que intentar olvidar el pasado y centrarnos ahora en los juegos y luego, en mi club”.

Tras ser preguntado acerca de si influyó en el vestuario la marcha de Javi Gracia, respondió: “Un jugador de futbol siempre quiere ganar, no quieres salir humillado de un partido”.

“Yo ahora mismo estoy centrado en disputar los Juegos Olímpicos y en llevarnos el oro. Cuando vuelva, me pondré a las órdenes de Bordalás y del equipo. Hable con el entrenador solo para saludarnos y me dio la enhorabuena por la participación en estos Juegos”.

¿Futuro de Gayà en el Valencia?

“A Gayà le gustaría quedarse en el Valencia, pero tampoco soy nadie para hablar de su futuro. Nosotros queremos que se quede”.