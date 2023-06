Rickie Fowler mantiene el liderato; Rahm y Sergio García pasan el corte

El californiano Ricky Fowler demostró este viernes con dos golpes bajo par que su excepcional vuelta del jueves no fue casualidad y se consagra como gran candidato para llevarse el Abierto de Estados Unidos. El español Jon Rahm, por su parte, sufrió mucho y cerró con el +2 acumulado que marcaba el corte.

Se antojaba muy complicado repetir una tarjeta de 62 como hizo un día antes, pero Fowler volvió a jugar bajo par con 68 golpes este viernes. Fue suficiente para liderar la general en Los Ángeles (EE.UU.) con -10 y poner algo de distancia ante sus dos principales perseguidores, Wyndham Clark y Rory McIlroy, ambos con tres bajo par en la segunda jornada.

