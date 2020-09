Jon Rahm salva la primera jornada del Abierto de Estados Unidos, y Thomas lidera

El vizcaíno Jon Rahm ha arrancado por debajo del par el Abierto de Golf de Estados Unidos, que se disputa esta semana en el recorrido de Winged Foot, a las afueras de Nueva York, y en el que el líder tras la primera jornada es el estadounidense Justin Thomas (-5).

Rahm, el número 2 del ránking mundial, llegó a estar en dos ocasiones con dos golpes bajo par, pero un bogey en el hoyo 16 lo relegó al décimo cuarto puesto con un acumulado de -1.

"Es un campo muy largo, hay que darle muy bien desde el tee y recto. En un campo como éste hay que pegar muy bien todos los golpes. No hay ninguna parte del juego que puedas escaquear", dijo a Efe el de Barrika, que destacó de tee a green, pero tuvo dificultades para meter putts.

"He jugado muy bien. Ha habido momentos durante la vuelta muy buenos. El golf te da ciertas cosas y te quita ciertas cosas. No estoy preocupado. Estoy muy contento con el resultado y ojalá pueda seguir así tres días seguidos", agregó.

Peor le fueron las cosas a Sergio García. El castellonense tendrá muy complicado pasar el 'corte' tras entregar una primera tarjeta de 74 golpes, cuatro por encima del par, sobre todo por culpa de un mal inicio le hizo ponerse con +5 al inicio de la segunda parte de su recorrido. Pese a un amago de reacción con dos 'birdies', un nuevo 'bogey' le condenó.

Otro golfista vasco, el guipuzcoano Adrián Otaegui, empezó con dificultades en los primeros nueve hoyos, con tres bogeys y un único birdie, que contrarrestó con tres birdies y dos bogeys en la segunda vuelta. El donostiarra (+1) terminó la primera jornada empatado en el puesto 32, y con claras opciones de pasar el corte para el fin de semana en su primer US Open.

El estadounidense Justin Thomas ha sacado provecho de las condiciones benignas de la primera jornada en el recorrido de Winged Foot, la sede del Abierto de Golf de Estados Unidos, que se disputa esta semana a las afueras de Nueva York, para situarse líder con cinco bajo el par.

Previous seven U.S. Open rounds: +19

Thursday: -5@JustinThomas34's 65 was the lowest round ever in a U.S. Open at Winged Foot. pic.twitter.com/tPYU5nHeUh