Jon Rahm se corona en Olympia Fields para luchar por la FedExCup

El golfista español Jon Rahm conquistó este domingo el BMW Championship, el segundo 'playoff' de la FedExCup del circuito estadounidense de la PGA, gracias a un remontada espectacular el fin de semana que culminó en la jornada decisiva y en un hoyo de desempate con Dustin Johnson que ganó a lo grande.

La bandera en una esquina, Rahm en la otra del green del 18. El golfista vasco embocó un 'putt' de 20 metros en el primer hoyo para desempatar con el número uno del mundo y ganar el torneo. De tal golpe, tal celebración: Rahm estalló en el recorrido de Olympia Fields (Illinois). El estadounidense hincó la rodilla después de un domingo eléctrico en el que todo parecía posible.

