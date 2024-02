Golf.- Tiger Woods: "El golf es el deporte de mi vida y no quiero dejar de jugarlo nunca"

El golfista estadounidense Tiger Woods aseguró que "ya no" siente "dolor en el tobillo", en un momento en el que le sigue encantando "competir" y "formar parte del golf", el deporte de su "vida", por lo que no quiere "dejar de jugarlo nunca".

El ganador de 15 'majors' se retiró del Masters en abril por una lesión de tobillo de la que se estuvo tratando, hasta que regresó a la competición en el Hero World Challenge en diciembre. Sin embargo, ese dolor en la articulación ya ha desaparecido.

"Ya no me duele el tobillo. Los huesos ya no me rozan. Pero también es diferente, otras partes de mi cuerpo se llevan la peor parte, como por ejemplo mi espalda", comentó el golfista en la previa del The Genesis Invitational, el primer torneo que dispute del PGA Tour en 2024.

El jugador, de 48 años, ya advirtió de que esperaba participar en un torneo al mes este año, porque quiere jugar el mayor tiempo posible. "Me sigue encantando competir, me encanta jugar, me encanta formar parte del golf. Es el deporte de mi vida y no quiero dejar de jugarlo nunca", zanjó.