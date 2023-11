Golf.- Jon Rahm descarta sustituir a Rory McIlroy en la Junta Directiva de la PGA Tour estadounidense

LONDRES, 15 (PA Media/dpa/EP)

El golfista español Jon Rahm dejó claro este miércoles que no hay "absolutamente ninguna posibilidad" de que pueda sustituir al norirlandés Rory McIlroy en el Comité de Jugadores de la PGA Tour estadounidense, sobre todo porque sería una responsabilidad que le quitaría mucho tiempo para centrarse en el juego.

El golfista británico, número dos del mundo, ha renunciado a su puesto en este organismo tal y como confirmó el comisionado del PGA Tour Jay Monahan en un memorando enviado a los miembros a última hora del martes aludiendo a "compromisos profesionales y personales" como los motivos para esta renuncia.

En rueda de prensa previa a su participación esta semana en el DP World Tour Championship de Dubai y horas antes de que se realizase este anuncio, McIlroy confesó que "no" se sentía del todo cómodo estar inmerso en las negociaciones de la fusión del circuito estadounidense y europeo con un LIV Golf con el que ha sido muy crítico. "No es por lo que firmé cuando entré en el consejo, pero el golf profesional ha estado en cambio durante los últimos dos años", advirtió.

Ahora, los restantes jugadores-directores, Tiger Woods, Patrick Cantlay, Charley Hoffman, Peter Malnati y Webb Simpson, elegirán a un sucesor para concluir el mandato de McIlroy, que se extiende hasta finales de 2024.

Y este miércoles se le preguntó a Jon Rahm, también presente en Dubai, si estaría interesado en ocupar esa vacante. "Absolutamente ninguna posibilidad. Me han preguntado un par de veces si tengo algún interés y no voy a pasar, no sé cuántas reuniones tienen, seis o siete horas más largas. No estoy aquí para eso", zanjó el de Barrika.

"En cuanto a Rory, obviamente se le ha puesto en una situación en la que se esperaba mucho de él y no sé la razón exacta por la que dejó la junta, pero no culparía a alguien como él por querer centrarse un poco más en su juego y en su familia y disfrutar del poco tiempo que realmente se ha ganado. Es un gran compromiso para alguien formar parte de este comité", añadió el campeón del Masters.

En este sentido, el español cree que esta "significativa" vinculación del británico podría haber tenido "un efecto" en su rendimiento en los últimos años. "No son sólo las reuniones. Son las llamadas telefónicas y los jugadores que quieren hablar contigo, así que esas horas que pasas en el campo están un poco más ocupadas y podría entorpecer un poco. Hay alguna razón por la que no puedo recordar a ningún gran jugador siendo miembro de esta junta a tiempo completo y ganando torneos y 'majors' al mismo tiempo, al menos en la historia reciente", remarcó.