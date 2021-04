Tebas: "La Superliga ha hecho el ridículo; sus líderes han demostrado su ignorancia sobre la industria"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se reune este jueves con los 17 clubes de Primera División, ajenos al proyecto de la Superliga. Pese a su comparecencia prevista para mañana, Tebas no ha renunciado este miércoles, ante los medios de comunicación, a dar su opinión con respecto al fracaso de la Superliga: "Ha ganado el fútbol español y el fútbol europeo, yo no he ganado ninguna batalla personal. La batalla la gana el fútbol", sentencia.

"La Superliga ha hecho el ridículo. Sus líderes han demostrado una ignorancia importante de la industria y de los aficionados en el mundo", afirma un Tebas que ha remarcado la clandestinidad en la que se ha trabajado en este ambicioso proyecto: "No me gusta hablar de traición porque la Superliga clandestina se venía trabajando desde hacía tiempo. Cuando haces algo a escondidas es que estás ocultando algo que no es tan bueno. Si fuese tan bueno, como dice el presidente del Real Madrid, lo habría dicho públicamente, ahora que viene como salvador del fútbol mundial. No me siento traicionado. El egoísmo de algunos clubes los conozco ya".

No ha entrado a valorar sobre si algunos presidentes deberían dimitir tras este fracaso, y remarca que no se debe a Florentino Pérez, pese a ser presidente de uno de los 20 equipos que juegan LaLiga Santander: "Florentino no me eligió ni me votó, pero no es mi jefe. El presidente de LaLiga trabaja para los clubes. Lo que tiene que hacer el Real Madrid es dar las explicaciones que tenga que dar, porque lo ha hecho de forma oculta. Creo que ha habido una falta de respeto al resto de clubes por hacer algo a escondidas de ellos. Sabía que hacía mucho daño a las ligas nacionales". Y en este sentido, Tebas confirmó que no habrá sanciones ni para Real Madrid, ni para Atlético de Madrid ni el Barcelona, aunque se valorará "hacer algo de cara al futuro".

"Estarán preparando un cuadrangular..."

�� Comparecencia completa de @Tebasjavier después del fracaso de la SuperLiga



❌ "La SuperLiga ha hecho el ridículo"



�� #Golazopic.twitter.com/iWQBtE5fNK — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) April 21, 2021

Ante la ausencia de noticias desde el Real Madrid y Barcelona, Tebas ironizó: "No lo sé, estarán preparando dónde jugar el trofeo cuadrangular..."

Y recordó, como miembro de la UEFA, que se sigue trabajando en el control económico de los clubes: "Sobre el PSG y el City, digo que lo que no se pueden hacer son trampas y esperamos que sigan sin hacerlas. No soy partidario ni de los clubes-estadio ni de los mecenas, como puede ser el Chelsea. Mantengo mi postura dentro de UEFA".

Informe de LaLiga en respuesta a Florentino Pérez

El Partidazo de COPE publicó este martes un informe en respuesta al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que dio varios argumentos por los que puso en marcha a la Superliga.

Pérez afirmó que "el fútbol va perdiendo interés, las audiencias van bajando". Según el informe que maneja LaLiga, las audiencias de LaLiga se han incrementado desde la temporada 2014-2015: un total de un 64,7% desde entonces.