El venezolano Darwin Machís se va traspasado al Juárez mexicano

El Granada CF y el FC Juárez mexicano han llegado a un acuerdo para el traspaso del extremo venezolano Darwin Machís, que abandona un club español en el que ha militado en varias etapas, la última de ellas en las tres últimas temporadas, informó este jueves la entidad andaluza.



El entendimiento entre el Granada, recién descendido a LaLiga SmartBank, y el Juárez se ha cerrado en una cantidad económica que no ha trascendido pero que ronda los tres millones de euros, informaron a Efe fuentes cercanas a las negociaciones.



Machís, que deseaba desde hacía meses abandonar el Granada, ya se encuentra en tierras mexicanas y en los próximos días será presentado por su nuevo equipo.



De hecho, el Granada había llegado a un acuerdo en el pasado mercado invernal con el Charlotte, conjunto de la MSL estadounidense, para el traspaso del extremo, pero la operación al final no se llevó a cabo por la falta de acuerdo entre el club norteamericano y el futbolista venezolano.



Machís ha jugado con el primer equipo del Granada un total de 156 partidos oficiales.



En esta última etapa de tres años, fue un jugador clave en los éxitos más recientes del equipo que era dirigido por Diego Martínez, como la clasificación para la disputa de la Liga Europa.



El Granada agradeció a Machís en el comunicado en que anunció su marcha "su esfuerzo y profesionalidad durante todos estos años" y le deseó "mucha suerte para el futuro".



Machís es el segundo jugador que tenía contrato en vigor y sale del Granada después del descenso del equipo a LaLiga SmartBank tras el traspaso al Valladolid del medio Ramón Rodríguez ‘Monchu’.



Además, el venezolano se convierte en el tercer integrante del brillante Granada de las últimas temporadas que deja el club en estos días tras conocerse el miércoles que no seguían en el equipo tras concluir sus respectivos contratos el medio Ángel Montoro y el central Germán Sánchez.