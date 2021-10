Rooney: "Pasé momentos realmente deprimido como futbolista"

El exfutbolista británico Wayne Rooney ha confesado que ha pasado momentos "realmente deprimido" durante su etapa como futbolista, una batalla por su salud mental que contará en su nuevo documental.

El máximo goleador de la selección inglesa protagoniza 'Rooney', que se proyectará en Amazon Prime a principios de 2022. "Quería ser honesto y tocar todo lo que ha sucedido en mi vida, lo cual es importante. Quiero que la gente me conozca mejor como persona. A lo largo de la vida de un joven deportista, uno atraviesa períodos difíciles y hay muchos momentos en los que estaba realmente deprimido, no quería estar con nadie", subrayó.

"La gente habla de salud mental. En el momento en el que empiezas a ver a alguien te das cuenta de lo que pasaba por tu cabeza y cómo tratabas de lidiar con la presión de jugar con el Manchester United y tener éxito, de jugar para tu país, luego capitaneando a tu país y asumiendo mucha presión también. Tendrán una idea real de lo que estaba pasando en mi cabeza", manifestó.





Delighted to announce that Rooney the Documentary will be on @primevideosport early in the New Year. Hear my story in my words. ???? https://t.co/dMQGPnEHOw