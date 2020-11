Revuelo en las redes sociales por el estado físico del sevillista Gnagnon

Este viernes 6 de noviembre el Sevilla se ha realizado la tradicional foto oficial con todos los integrantes de la primera plantilla. La instanánea ha sido tomada fuera del terreno de juego del Ramón Sánchez-Pizjuán y se ha realizado a los pies de la nueva grada del Estadio Jesús Navas, en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

El gran protagonista de la imagen ha sido el central francés Joris Gnagnon que rápidamente se ha convertido en Tendencia en las redes sociales por su estado físico. A Gnagnon se le ve un poco pasado de peso con unos muslos muy anchos para lo que era su figura en epocas pasadas.

El lema del Sevilla es Casta y Coraje, de todos menos de Gnagnon, que tiene miopía y lee Pasta y Potaje pic.twitter.com/gGtJByoG1m — Juanma Hernández (@juanmaahdezz16) November 6, 2020

El defensa, condenado al ostracismo por Julen Lopetegui para el que no cuenta, se ha quedado en la primera plantilla pese a que aún no ha disputado ningún minuto en partido oficial. Gnagnon regresó lejos de su mejor forma de su cesión en el Rennes y no se le había visto por el momento con sus compañeros, aunque tiene ficha del primer equipo con el dorsal número 2.