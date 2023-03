Real Madrid TV ataca duramente a Clos Gómez, director del proyecto VAR

Polémica con Real Madrid TV después de un vídeo emitido este viernes sobre el exárbitro aragonés Clos Gómez al que lanzaba duras críticas por su labor arbitral contra el club durante su etapa como colegiado de la máxima categoría.

En las imágenes se le acusa de ser "uno de los árbitros que más perjudicó al conjunto madridista" y de convertirse "en una auténtica pesadilla" para la entidad. Además, se recalca que cometió graves errores en los 34 partidos que dirigió al equipo y de que en su último Clásico, el de 2017, realizó su "última gran obra" 'tragándose' cuatro penaltis.

CLOS GOMEZ, ex- árbitro aragonés. Responsable de Implementación del videoarbitraje VAR del Comité Técnico de Árbitros. Video #RMTVpic.twitter.com/a9J0kCCx0N — RNMJ TV #6 Real Madrid (@rnmjtv6) March 10, 2023

"Os presentamos a Carlos Clos Gómez, responsable de Primera División de la Comisión Técnica de los Árbitros Españoles, el organismo encargado de designar a los colegiados jornada tras jornada. También es el responsable del proyecto VAR en España. Importantes cargos a los que llegó tras 11 temporadas arbitrando en Primera División.

Muchos madridistas no lo han olvidado. Y es que en sus 11 años en la élite se convirtió en una auténtica pesadilla para el Real Madrid. El aragonés fue uno de los árbitros que más perjudicó al conjunto madridista hasta que se retiró en el año 2017.

34 partidos arbitró al Real Madrid en los que el equipo blanco no llegó ni al 60% de victorias (20 triunfos), 7 empates y 7 derrotas. Pero llama más la atención este dato: 102 tarjetas amarillas y 8 tarjetas rojas sacó al Real Madrid, el equipo al que más amarillas sacó en toda su carrera, tres por partido, y el segundo al que más jugadores expulsó.





Su última gran obra la vimos en su último Clásico en 2017, un partido que terminó con empate 1-1 y en el que no señaló cuatro claros penaltis a favor del Real Madrid. Aunque el de Mascherano a Lucas Vázquez sea el que más recordamos, en aquel partido también hubo una mano de Rakitic, un agarrón a Cristiano y otra mano de Piqué que tampoco señaló. Por si fuera poco el gol del Barcelona fue en claro fuera de juego.

Aunque si su final fue ese, sus inicios no fueron diferentes. En su primer derbi señaló como fuera de juego un gol de Van Nistelrooy, cuando el neerlandés está dos metros habilitado. En sus 34 partidos al Real Madrid Clos Gómez no señaló penaltis claros, pitó fueras de juego que no eran y leyes de la ventaja mal aplicadas.

Clos Gómez dirigió Clásicos, derbis y finales de Copa y el Real Madrid fue el segundo equipo que más veces arbitró en toda su carrera, pero curiosamente, aunque fue internacional desde 2009 ni la UEFA ni la FIFA le designaron para arbitrar un partido de Champions, de Eurocopa o de Mundial. Pero ahora, sin embargo, es uno de los principales responsables del arbitraje español".