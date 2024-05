Quique Sánchez Flores: "Creo que Sergio Ramos no quiere ser parte de un escenario catastrófico"

Quique Sánchez Flores, ex entrenador del Sevilla, visita los estudios de El Partidazo de COPE para hablar con Juanma Castaño de sus meses en el club andaluz, los problemas por la cercanía del descenso y sobre su futuro.

Echaste un capote a Xavi el fin de semana: Me lo agradeció.

Parece que os jugáis más en la sala de prensa que en los partidos: Somos los portavoces de los equipos, los que decimos tiene mucho peso. Vamos con la atención en el partido.

¿Te sabes todas las preguntas o te sorprenden?: Hemos desarrollado como la carencia del toro; cuando has oído muchas preguntas, te dejas sugerir por el jefe de prensa, pero casi de forma autónoma piensas lo que va a pasar.

¿Te has mordido la lengua en el Sevilla?: Es donde más natural me he encontrado en los últimos años. Sé que no puedo hablar como hablaba antes.

¿Quedan presidentes buenos?: Hay de todo. Hay presidente que cambian, otros jóvenes, otros que les importa muchos sus clubes, otros que delegan, que están ávidos por dar noticias...

Su marcha del Sevilla

¿Cómo te has ido del Sevilla?: Me voy con el deber cumplido y con la sensación de que me he quitado mucho peso. Al firmar, tenía una responsabilidad enorme. Sé cómo es esa ciudad, la gente que hay detrás, gente que me ve y llora de emoción...

¿Desde cuándo sabes que no sigues?: Lo sabía interiormente después de Granada, cuando quedan cuatro partidos y les ganamos. Ya estábamos salvados. Me dijeron que de 82 partidos, habíamos ganado 20 y que de los próximos 20, tenía que ganar 10.

¿Cómo se ha portado Ramos?: Excepcional. Hay jugadores que sin tenerlo, ya sientes la piel. Hemos compartido 20 años de profesión, casi sin saludos, sin intercambiar la camiseta pero hay una conexión. El cómo vive la profesión, desde el liderazgo, el entendimiento... es una suerte haberlo conocido. Me ayudó en entender las cosas. Me explicó mucho dónde había aterrizado. Ayuda a entender los tiempos y es un buen mecanismo de diálogo para interactuar con los comapñeros.

¿Va a seguir?: No tengo claro que vaya a seguir. Quiere mucho al Sevilla pero creo que no quiere ser parte de un escenario catastrófico. Si no intuye que se van a hacer las cosas muy bien....





¿Cómo fueron las horas de locura con Navas y contigo?: El club pasa por unos momentos difíciles. Hay una falta de sincronía que hacer que las cosas no salgan en el momento adecuado.

¿Manda algo Pepe Castro?: Se pasa el día con el presidente y el director deportivo. Luego es el cómo lo orienten, eso será definitivo para el futuro del Sevilla. Yo llegué con él de presidente.

¿Cómo es Jesús Navas?: Navas lidera desde el rendimiento, es una manera distinta de liderar de Ramos.

¿Qué pasó con Rakitic?: Fue muy honesto. Hablo con él, me da su punto de vista. Le dije que no sabría lo que contaría con él pero que le necesitaba como capitán. Al día siguiente me dijo que los jugadores tienen que reconocer cuando no están para determinadas cosas y que prefería irse.

¿Te dolió ese adiós?: No porque vi la honestidad de un jugador que no veía clara la titularidad.

¿Si dicen que no aguantas mucho tiempo en los equipos?: Me he sentido muy fuerte cuando me han dado proyectos de inicio. Creo que tengo mucho que aportar; soy mejor ahora que hacer años. Tengo más conocimientos, tengo más seguridad a la hora de elegir jugadores. Si no pierdo la energía con la que hay que levantarse todos los días, es lo más importante. Quiero tener la oportunidad de no ir a planes de rescate.

¿En Sevilla has vivido en un hotel?: Soy muy friolero y quiero habitaciones pequeñas. Entendí que era una carrera corta y súper intensa, por eso me quedé ahí.

Dijiste que el problema del Barça es el Real Madrid: La admiración por el Real Madrid ha crecido muchísimo en los últimos años. Estar el primero en la línea de meta es extraordinario.

¿Qué distancia hay entre la Liga y la Premier?: En cuanto a lo atractivo del juego, no hace falta ir ahí. Aquí hay partidos muy buenos pero la velocidad, la llegada de los equipos, el empleo físico, te puede llegar goles en los últimos minutos... el atractivo en las dos direcciones, no se ve en otra Liga.

¿Podría descender el Sevilla?

¿El Sevilla tiene riesgo de bajar?: Espero que no. Está sobreaviso y les he visto trabajar; los dirigentes han preparado otro escenario.





Yo no he disfrutado el camino. Me he preocupado muchísimo durante cinco meses por una cosa que no iba a pasar porque estaba convencido de que no íbamos a caer. Para qué preocuparte tanto por algo que no iba a pasar. Mostrarte preocupado todo el rato, no es el camino. Los jugadores quieren ver un líder. Estamos más tiempo pensando en lo que puede pasar que en lo que va a pasar.

¿Algún jugador se tira del barco?: La seducción va por barrios. No consigues la conquista del grupo todo al mismo tiempo. No todos tienen la misma capacidad de sufrimiento y cada uno tiene su botón.

Lo de los fallecidos de Morón de la Freontera fue un momento muy trágico.Viendo el pueblo llorando entrando los féretros y pensé 'no te equivoques, la vida se desarrolla en otro ámbito diferente, con los seres querido'.





¿Cómo fue lo de En-Nesyri?: Cuando En-Nesyri hizo lo que hizo, sabía que yo estaba señalado. Pero no sabía que el diálogo era lo más efectivo. Le llamé al despacho, nos dimos un abrazo y hemos tenido conversaciones magníficas.