Este es el error que cometes al pagar con tu móvil y que puede hacer que te roben: Así puedes evitarlo

Nada menos que la mitad de los españoles utilizamos nuestro teléfono móvil para pagar el pasado año. Una tendencia en auge si lo comparamos con los datos del año anterior que lo emplearon para sus transacciones poco más de una cuarta parte. Pero su uso cuenta con algunas peculiaridades.

No cabe duda de que en esta práctica influye la edad. Entre los zetas por ejemplo, aquellos de menos de 29 años, se usa hasta en un 79%, mientras que los boomers, los que cuentan entre los 55 y los 74 años, se muestran algo más reticentes por lo que lo emplean en menos medida.

Quizás vivir en grandes ciudades favorezca su uso. Por ejemplo madrileños y catalanes han sido los más proclives al pago con sus smartphones, según ha evidenciado el Barómetro de Particulares de 2023, publicado este martes por Mastercard.

Los pagos con móvil sin duda nos ofrecen muchas ventajas. A nadie se le escapa que al llevar la tarjeta en el mismo móvil ahorra espacio en nuestra cartera y facilita que los pagos sean rápidos, ya que basta con acercar nuestro smartphone al terminal de cobro y completar la transacción.

Lo necesario para pagar con el móvil

Si queremos dar carpetazo a nuestra tarjeta física y usarla solo desde nuestro terminal, deberemos de instalar la aplicación oportuna, configurar nuestro teléfono y dar de alta nuestra tarjeta.

Eso sí deberemos de contar en nuestro móvil con tecnología NFC (Near Field Communication), que posibilita la conexión inalámbrica de dos dispositivos cuando se aproximan.

Por tanto a la hora de realizar el pago solo deberemos desbloquear el teléfono y acercarlo al terminal de pago compatible con NFC (que deberá estar activo en ese momento).

Además, según cómo hayamos configurado la seguridad de su uso, puede ser que nos pida el PIN o cualquier otro tipo de autenticación. Algo muy recomendable, dicho sea de paso.









Los riesgos: Activa el NFC solo cuando sea necesario

Sin duda esta tecnología NFC nos ofrece muchas ventajas, entre ellas la del pago con móvil, como decíamos. Pero todo uso de la tecnología a la hora de hacer pagos o cualquier otro movimiento bancario, puede implicar un riesgo. Y es que los ciberdelincuentes saben que muchas veces no tomamos las precauciones necesarias, con lo que nos podemos convertir en un blanco fácil.

Por eso es necesario que modifiquemos algunos puntos de su configuración, que quizás nos ralenticen un poco en el momento del pago, pero desde luego nos pueden ahorrar muchas sorpresas desagradables.

Según explica el INCIBE, "podría ser que los ciberdelincuentes intenten clonar alguna tarjeta de pago que utilice NFC y esto les permita realizar pagos de manera fraudulenta".

Para evitarlo, recomiendan activar el NFC solo cuando sea necesario. Eso es, apagarlo en nuestro dispositivo mientras no lo estemos utilizando. Por ejemplo, si vamos a pagar, lo activamos y cuando lo hayamos hecho, lo desactivamos.

De la misma manera, el INCIBE recomienda "habilitar que solicite confirmación con PIN el uso de este método de pago con tarjeta".

Por descontado, si no tienes pensado pagar con tu móvil pero sí que tienes la App de tu banco instalada en la terminal, "deshabilita la opción de NFC y RFID".













¿Cómo lo desactivo?

En general, desactivarlo en un Android es bastante sencillo. Basta con deslizar hacia abajo tu pantalla principal, y pulsar el icono en el que aparece el símbolo NFC. Se marcará si lo activas y se quedará en gris cuando lo desactives.

Eso sí, si tienes un iPhone debes saber que "no se puede desactivar", según explica applesfera.com. En cualquier caso, insisten en que "no pasa nada porque esté activado y de hecho, si se detectase alguna posible conexión por NFC, el iPhone no hará nada sin informarte previamente".

Como siempre hay despistes y se nos puede olvidar activar o desactivar esta opción, no está de más tomar la precaución de configurar en la App de nuestro banco un límite de cantidad para pagos con tarjeta diarios. Si necesitas pagar una cantidad que supere la predeterminada, solo tendrás que modificarla por un día.