El primer sonido del día de Carlos Herrera: Begoña Gómez como investigada y José Luis Ábalos en el caso Koldo

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Begoña Gómez como investigada y José Luis Ábalos en el caso Koldo.

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

Miércoles, 29 de mayo del 24.

"Bueno, pues no es ninguna novedad, pero se ha pillado a Sánchez en otra mentira. No sólo una mentira, sino la construcción de todo un ambiente, una atmósfera especial que era en realidad una engañifa para ocultar que su esposa, Begoña Gómez, estaba desde el principio en el que se abrieron diligencias en la causa que lleva al juez Peinado investigada".

"Cosa que lógicamente le comunicó la Policía a la interesada e hizo que Begoña contratara un abogado la misma mañana que la denuncia. Me imagino que por una filtración que le llegaría desde el juzgado, ¿cómo lo supo tan rápido? Pues vaya usted a saber. Todavía cuando se acepta la denuncia de Manos Limpias. Ni siquiera se había repartido por los juzgados de la Plaza de Castilla".

"¿A quién le tocaba? Y tardaron siete días en abrir diligencias. Pero Begoña Gómez ya había contratado abogado e inmediatamente que se abren las diligencias, el juez califica de investigada a Begoña Gómez, cosa que sabía, por lo tanto Begoña Gomez, porque hay que comunicárselo al interesado y cosa que sabía Pedro Sánchez que urdió toda aquella estratagema de la cartita de hombre enamorado preocupado que se retira tres días al huerto de los Olivos".

"Bueno, esto que tiene en sí mismo de importante cuando se lo explico, por qué varias cosas hay importantes. Esa y el hecho de que su exministro José Luis Ábalos tuviera conocimiento de los contratos de la trama según el informe de la UCO".

"¿Y cómo se ha sabido que Begoña Gómez estaba investigada? Pues porque el juez ha levantado el secreto de sumario después de que se filtrarán los informes del auto. Bueno, la verdad es que esto lo publico antes que nadie OK Diario de Inda. Lo publicó la semana pasada. No se le hizo mucho caso, pero publicaba el documento donde ponía investigada Begoña Gómez".

"Muchos atribuyeron esa información a que realmente lo que manejaba era bueno, una forma no oficial de estar calificada la investigación sobre Begoña Gómez. Pero no, no, no. Tenía razón. Estaba investigada. Vamos a ver, estar investigado no deja de ser una garantía de defensa para aquella persona que está denunciada y que es objeto de una investigación".

"Porque tú te puedes defender, puedes acudir. Fin. Lo que pasa que del estar investigado al ser culpable me dio un tramo, pero un tramo muy importante y fundamental que es el de esperar a que haya una sentencia firme diciendo si esta denuncia tiene base, esos hechos son ciertos y por lo tanto hay otro juez que no el de instrucción, dictaminará siempre que haya acusación bien de la Fiscalía o bien de alguna parte, siempre que haya acusación".

"Si no hay acusación, el juez no puede castigar a nadie y todos es juez. Dilucidar si es culpable o no es culpable. Para eso falta mucho. Pero Sánchez mintió porque para contrarrestar esa imputación montó cinco días de retiro. El numerito de ir a visitar al Rey, el hacer creer que iba a dimitir para poder establecer amenazas a jueces, a periodistas".

"Ya saben ustedes lo que hizo. Pero es que luego ha montado dos crisis diplomáticas, una con Argentina y otra con Israel, simplemente para que esto no tuviera la trascendencia que hoy inevitablemente tiene, porque al final estas cosas salen a flote. Mentía en aquella carta. No sé de que se acusa a mi mujer. Sí lo sabes, porque estaba investigada y se le había comunicado".

"Vamos a ver qué maniobra o de escapatoria o ceremonia de distracción se inventa ahora. Pero cuando redactó la carta ya sabía que estaba imputada. Que te citen como investigada, repito, es una manera de garantizarte bien la defensa. No es otra cosa. Pero filtraron el informe de la UCO con la intención de vender la idea de que Begoña Gómez no tiene de qué preocuparse por sus andanzas comerciales".

"Y resulta que al levantarse el secreto de sumario se ha conocido todo lo demás desde el mismo 16 de abril y Begoña Gómez recibió la notificación el 22 de abril. Hace más de un mes. Ya saben ustedes, vino todo el circo y todo lo demás. Ese es el presidente que tenemos y son las formas que se gasta. Veremos que cuenta hay en el Congreso".

"Luego el tiempo dirá lo que tenga que pasar, pero no es lo único de esta mañana porque la Fiscalía Europea también está investigando contratos públicos de la empresa que avaló Begoña Gómez. Quieren saber si se utilizó dinero de fondos europeos en caso de delito".

"La UCO ha registrado esta noche la sede del Consejo Superior de Deporte, buscando contratos públicos que pudrieran haberse concedido la empresa de Juan Carlos Barrabés, el empresario que promocionó a Begoña Gómez. Y por si todo esto fuera poco, la investigación de la trama Koldo ha arrojado novedades informe de la Guardia Civil, que arranca con el volcado de la información".

"El famoso volcado contenido en el correo electrónico corporativo que Koldo tenía en el Ministerio de Fomento, pues se ha demostrado que Koldo reenvió la cuenta personal de Ábalos información sobre la empresa, Soluciones de Gestión que se halla por aquel entonces a abril del 2020".

"Koldo trataba de convencer a Ábalos de que los rumores que llegaban sobre los chanchullos, hombre, no eran ciertos. Conclusión que saca la Guardia Civil, que como ya andaba metido en el chanchullo y que Ábalos en el 2020, ya tenía conocimiento de la trama corrupta cuando estalló este escándalo, ¿se acuerdan?".

"Ese es el problema. El problema está en que la cronología de tus declaraciones demuestran que sabido más de lo que ha sido, reconociendo y eso te desacredita ante la opinión pública. Desde luego no estás imputado, pero ve bien en la foto. No estás quedando del momento".