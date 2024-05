Recibe un WhatsApp del alcalde de su pueblo de Ourense y termina arrepintiéndose de su respuesta: "Engañado"

Las estafas por WhatsApp causan cada vez mayor preocupación en la sociedad. En este caso, la estafa llegó a través de la suplantación de la identidad de un alcalde. Ocurrió el pasado mes de diciembre a varios vecinos de Barbadás, una localidad limítrofe con la ciudad de Ourense.

El falso alcalde de la localidad solicitaba a vecinos que se le hiciera una transferencia o un ingreso por Bizum. Al enterarse el regidor, inmediatamente alertó a sus contactos por sus redes sociales de que si recibían un mensaje no se dejasen engañar porque no era él. Pero ya no fue posible y alrededor de una decena de personas cayeron en la trampa y les estafaron en total alrededor de 6.000 euros.





El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, señaló en una entrevista en Cope Ourense que “soy cuidadoso con esta problemática porque recibes correos de empresa de transportes y entidades bancarias y no los abro” pero “cada día hay más innovación y se puede caer”. El alcalde de este municipio ourensano manifestó que “fui engañado porque me llegó un WhatsApp de un compañero de la oficina de seguros de Pontevedra al que accedieron a su agenda; yo verifiqué que era él, pero me engañaron porque ya se hicieron cargo y el control de mi teléfono”. En ese momento, señaló que “tuvieron acceso a toda mi agenda y les pedían dinero a los vecinos”.

Audio El alcalde de Barbadás (Ourense) habla de la estafa por Whatsapp a vecinos del municipio





Xosé Carlos Valcárcel manifestó que los autores “son muy agudos” y lograron estafar a vecinos “que pensaron que era yo quien le solicitaba el dinero”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

FIJARSE EN LOS DETALLES

Con todo, recordó que algunas personas no se fiaron y no cayeron en la trampa. “Una señora mayor a la que trato de doña o usted, observó que la tuteaban por WhatsApp y se dio cuenta que no era yo y no cayó en la trampa” por lo que apostilló el regidor que “hay que fijarse en los detalles de la comunicación” para no ser estafado.

Cinco meses después de la denuncia presentada por el alcalde de Barbadás, la Guardia Civil desarticuló un grupo organizado dedicado a la usurpación de identidad para cometer estafas utilizando nuevas tecnologías, preferentemente WhatsApp.

DOS VECINOS DE MADRID

Según informó la Guardia Civil de Ourense, los agentes detuvieron a dos vecinos de Madrid, de 25 y 29 años, y tomaron declaración a otros dos vecinos de Madrid de 52 y 32 años como presuntos autores de 3 delitos de usurpación de identidad y 8 delitos de estafa cometidos en Ourense.

Audio Arresto del grupo que estafaba a vecinos por Whatsapp





Los miembros del grupo organizado, tras utilizar ingeniería social, entraron en el teléfono del alcalde de Barbadás y se hicieron pasar por la víctima enviando mensajes de WhatsApp a varios vecinos de la zona pidiendo dinero.

“Este es el primer paso y ahora lo que deseo y confío es que se consiga recuperar el dinero a todas las personas que lo perdieron confiando en mi persona sin tan siquiera hablar conmigo y ser engañados” señaló el regidor, quien añadió que “quiero dar las gracias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su trabajo”.