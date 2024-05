Mar Villanueva: "Ha sido más duro esto que el cáncer", la lucha de una madre por su hijo con autismo

Hoy día cada vez se detectan más necesidades especiales entre los niños y jóvenes, y los padres sienten la impotencia derivada de la falta de atención especializada.

En muchos casos los diagnósticos se retrasan, los niños presentan una serie de síntomas imprecisos, o mal comportamiento en el centro escolar, se confunde con un mal estudiante y el problema pasa inadvertido.

Esto lo ha vivido en sus propias carnes Mar Villanueva, ella es una vecina del Occidente de Asturias que ha descubierto recientemente que su hijo, Iván, de seis años, tiene autismo.

En el minicole lo llevaron muy bien

En principio el niño iba a un colegio pequeño, con poca ratio y atención muy cercana, y lo supieron llevar muy bien. Pero un cambio de colegio a otro más grande propició la llegada de “problemas, notas de la profesora señalando que el niño se portaba mal, no trabajaba y no dejaba trabajar”.

A Mar le sorprendió esa actitud en su hijo porque hasta ese momento nunca habían tenido problemas. Descubrió que el niño tenía autismo y no era mal comportamiento sino que no sabía cómo gestionar sus emociones.

Crisis ante situaciones de estrés

Explica que cuando no saben cómo reaccionar, estos niños “tienen crisis y manejan las situaciones de estrés como pueden, por norma general suele ser molestando”.

Lamenta Mar que los centros educativos no tienen los recursos suficientes para detectar y tratar a este tipo de niños. No todos los profesores son terapeutas o AL (especialista en Audición y Lenguaje) por lo que es comprensible que no sepan cómo actuar.

Plataformas reivindicativas

Por ello se ha adherido a una plataforma, Voces Especiales, Padres de Niños con Necesidades Especiales, que reivindica más refuerzos de AL (especialista en Audición y Lenguaje), PT (especialista en pedagogía terapéutica) y auxiliares de refuerzo porque son necesarios para manejar a niños con este trastorno. En definitiva, más recursos para los centros educativos que conduzcan a una integración real.

Desde las plataformas creadas han celebrado ya una manifestación y siguen lanzando comunicados y reivindicando más medios. Preparan, asimismo, una gran manifestación para el 31 de mayo en Oviedo y una concentración el 6 de junio, a las 17 hrs, ante la Junta General del Principado.

Más duro que el cáncer

Pero para llegar hasta aquí han pasado años, muchos días y meses de incertidumbre que Mar Villanueva vivió como un martirio, acudiendo a médicos, siempre a través de los servicios sanitarios públicos, con tiempos de espera larguísimos entre consultas y una demora importante en la llegada del diagnóstico definitivo.

Sigue en la lucha, a través de la sanidad pública -en la que cree y defiende- y espera poder ayudar a más gente con su testimonio y su fuerza.

A ella la conocimos por otra lucha que encabezó con tesón y pasión, una lucha contra el cáncer. La conocemos como “La Princesa Guerrera”, y bajo ese seudónimo iba dando cuenta de la evolución de su enfermedad y de los grandes retos que supuso.

Ahora, desde esta nueva perspectiva de vida, explica que el esfuerzo para defender y ayudar a su hijo con autismo “ha sido más duro que el cáncer”. La cantidad de vueltas, trámites, consultas y disgustos que ha tenido que superar hasta llegar al día de hoy, y las que le quedan.

Pero no se rinde.