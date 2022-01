Pepe Castro: "Hay quien no quiere que el derbi sea una fiesta del fútbol sevillano"

El presidente del Sevilla se ha referido a la polémica del derbi copero y al escrito presentado por el Betis en el que acusa a Lopetegui de pedir a Jordan que se tirara al suelo.

"Preocuparme no me preocupa nada, pero no entiendo lo que sucede. En todo lo ocurrido solo hay un hecho deleznable, claro y demostrado. Después de eso, los comités y Antiviolencia se han pronunciado. No se va a poder demostrar nada. El resto son suposiciones interesadas que intentan cambiar el foco y dañan la imagen de la víctima y de un entrenador que, en su trayectoria, ha demostrado ser una persona íntegra. Decir barbaridades como las que se escuchan no son la realidad. Ojalá se pudiera escuchar, porque no es lo que dicen. Para defenderse no hay que atacar a nadie. Desde la disputa del partido siguen repitiéndolo, pero yo repito que la víctima es Jordan. Que a nadie se le olvide", ha asegurado en una entrevista en los medios del club.

Además, teme que todo esto tenga consecuencias en el próximo duelo en Nervión: "Eso sí me preocupa y me ocupa, porque vamos a seguir trabajando para que el derbi sea una fiesta del fútbol sevillano. Hay quien no parece interesado en ello, pero por nosotros no va a quedar. Aunque nos sintamos solos, no vamos a entrar. Pero tampoco vamos a tolerar algunas cosas y, si es necesario, actuaremos en defensa de los afectados. Pero el derbi ya pasó y todo lo que sea calentar el ambiente me parece no mal, sino muy mal. Yo llevo muchos años en esto y, en los derbis, todo lo que sea rebajar tensión es bueno. Si hacemos lo contrario, todos seremos luego un poco responsables".