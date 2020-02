Óscar Puente, en El Partidazo de COPE, sobre el uso del VAR: "Hay cosas que dan que pensar"

Al actual alcalde de Valladolid, Óscar Puente, le gusta hablar de fútbol, de deporte... Y no se 'amilana' ante la polémica. Las decisiones arbitrales, VAR mediante, en el Leganés - Real Sociedad del pasado domingo provocó un cruce de tuits entre Óscar Puente e Isaac Fouto que acabó con el bloqueo del analista arbitral de El Partidazo de COPE por parte del alcalde de la capital castellana.

"Lo del Leganés es al final una anécdota porque al final son fallos que pasan otras veces. No sé qué criterios se siguen para unas cosas y otras, pero eso entra en juego en las interpretaciones, que o no están bien explicadas o no está bien coordinadas", explicó Puente a Juanma Castaño.

Viendo el #LeganesRealSociedad no puedo dar crédito al penalti clamoroso de un jugador del Leganés a uno de la Real Sociedad, que ni el árbitro ha señalado, ni el Var tras 3 minutos de revisión. — Oscar Puente (@oscar_puente_) February 2, 2020

Y aunque se ha mostrado siempre partidario del VAR y de la tecnología, se manifiesta claramente "molesto con las injusticias. La jugada del otro día (penalti en el Leganés-Real Sociedad) es clarísima y se toma una decisión contraria a la realidad. Eso a mí me da que pensar. No sé si hay una mano negra o miedo a adoptar una decisión en un momento determinado", concluyó.

El alcalde de Valladolid, después de simplemente informar sobre un tuit que había puesto, me ha BLOQUEADO. Como tenga el mismo talante para todo...En fin, creo que esta noche no voy a pegar ojo �� ������ pic.twitter.com/7DIbvxdLmI — Isaac Fouto (@isaacfouto) February 2, 2020

Óscar Puente dijo, con respecto al bloqueo en Twitter a Isaac Fouto, que "le he bloqueado a él como tengo bloqueada a mucha gente. Él también ha bloqueado a mucha gente. Al final, Twitter es el patio de tu casa". Ante la invitación de Fouto a que Óscar Puente forme parte del arbitraje español, éste le respondió que "soy un ciudadano libre de opinar lo que desee y de eso no me va a privar nadie, y menos un periodista que si por algo se caracteriza es por su falta de objetividad".