Modric publica su autobiografía "Mi juego" en Croacia

El madridista Luka Modric, capitán de la selección de Croacia y centrocampista del Real Madrid, ha escrito una autobiografía titulada "Mi juego" ("Moja igra", en croata) que saldrá a la venta el próximo mes de noviembre, ha informado la agencia de noticias croata "Hina".

Modric, de 34 años, cuenta en este libro su vida desde la niñez en tiempos de guerra en los años noventa del siglo pasado, hasta llegar a ser unos de los mejores futbolistas del mundo.

Así lo explica en su página de internet la agencia literaria balcánica "Corto Literary", que sacará el libro a la venta en una primera edición croata con 70.000 ejemplares.



It is my great pleasure to announce the upcoming publication of my book. I’m happy to share my life story with all of you and I hope you’ll like My Game. pic.twitter.com/8U5arJbcjj