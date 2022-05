Míchel responde a Ángel Torres en El Partidazo de COPE: "Un gran presidente, pero con un micro delante se lía"

Este martes, el presidente del Getafe, Ángel Torres, hizo una reflexión ante los medios sobre el último paso del entrenador Miguel González, 'Míchel', por el banquillo del equipo azulón: "Se ha demostrado que teníamos una buena plantilla pero un mal entrenador. El responsable fui yo, por equivocarme", en alusión al mal arranque de un Getafe que sumó tan solo un punto de 24 posibles tras las primeras ocho jornadas de LaLiga Santander.

La respuesta del técnico madrileño no se hizo esperar y aceptó la invitación de Juanma Castaño en El Partidazo de COPE para dar su versión sobre las palabras del presidente Torres: "Hay una parte de mí que se ha sorprendido, pero en realidad tampoco me sorprende porque, aunque es un magnífico presidente, cuando tiene un 'micro' delante se lía".

Ángel Torres: "Se ha demostrado que teníamos una buena plantilla pero un mal entrenador" El presidente del Getafe culpo a Michel, entrenador al que sustituyó Quique Sánchez Flores, por el mal comienzo de temporada que tuvo el equipo.

"Esas palabras me han parecido feas, innecesarias e incongruentes, porque para ser mal entrenador es la tercera vez que me ha propuesto entrenar al Getafe. A mí, la plantilla sí me gustaba, pero ficha a cinco jugadores en diciembre", explicó Míchel.

El presidente del Getafe, Ángel Torres, se dirige a Míchel durante un partido en El Sardinero frente al Racing de Santander, en 2009. CORDONPRESS





La clave: ¿la carta de despido?

Míchel ganó al Getafe en los juzgados el litigio por su despido: "No lo considero una victoria", dijo Míchel, que contó el acuerdo y las facilidades que dio al club azulón, con quien tenía firmadas dos temporadas. "Acepté una cantidad que, en caso de que el equipo no se salvase en Primera, no cobraría. No les he puesto ningún problema, incluso les ofrecí un calendario de pagos para que me paguen cuando lo consideren oportuno".

A Míchel, lo que le dolió no fue el despido, sino la carta. El técnico intentó demostrar que era improcedente "porque no era acorde a lo que se me achacaba, que era falta de aptitud y de actitud. Lo de falta de actitud no lo consiento. Me dejaron ver como que me habían advertido, que llegaba tarde a entrenar... No sé, creo que al presidente no se lo han debido de contar bien".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Por otra parte, y pese a este proceso durante los últimos meses, Míchel mantiene que sigue siendo un azulón más: "Los mensajes que he enviado a Quique, que me sigue pareciendo un grandísimo entrenador, a los jugadores y a los empleados, han sido absolutamente positivos. En redes sociales doy 'like' a sus victorias... No soy anti-getafe", sentenció.