Messi se irá del Barcelona si no hay cambios profundos en el club

Según ha podido saber El Partidazo de COPE, el entorno de Leo Messi está muy caliente tras la dura derrota de este viernes ante el Bayern de Múnich que ha supuesto la eliminación del Barcelona en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Si no hay un cambio de verdad en el Barcelona este verano el argentino se planteará muy en serio su salida del club. Hay que recordar que Messi tiene una cláusula en su contrato por la que podría abandonar la entidad gratis en 2021.

Ahora considera que si no hay una reestructuración absoluta en el Barça, tras una temporada sin títulos, y no hay cambios en el banquillo, la presidencia y la dirección deportiva se irá del equipo. Messi está cabreado tras los últimos fracasos en Champions en Roma, Liverpool y ahora Lisboa. Como no le den el Barcelona que él quiere, está dispuesto a salir.