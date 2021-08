Mbappé: "Francia no es el mejor campeonato del mundo"

La revista estadounidense 'Esquire' ha publicado una entrevista con Mbappé donde analiza toda su trayectoria deportiva y a su actual equipo: el PSG.

Sobre la Ligue 1, cree que “no es el mejor campeonato del mundo", lo que puede ser una pista sobre su futuro si continuará o no con el equipo parisino es una de las incógnitas del verano,pero afirma que se siente con la responsabilidad de ayudarla a crecer.

Kylian, en esta extensa entrevista ha hablado sobre sus compañero de equipo en el PSG y afirma que le dijo a Neymar que no quería quitarle su lugar: "Te prometo que no quiero ocupar tu lugar, no voy a pisar tu jardín", asegura haberle dicho.

"Un equipo no es un grupo de amigos. No tienes que cenar con tus compañeros todas las noches para ganar”, dijo el francés.





Considera que su mejor partido como jugador profesional fue frente al Barcelona, en Champions en el Camp Nou: "Ayudé tanto en ataque como en defensa, acerté en la creación y finalización de mis jugadas. en el uno contra uno, gané el 90% de mis duelos", puntualiza.

Mbappé también tuvo halagos consigo mismo. “Pocos cambian de posición como yo, en jugado en todos los puestos de la delantero", dijo en la entrevista concedida a la revista 'Esquire'.

Sobre su nuevo compañero, Leo Messi, y sobre el portugués Cristiano Ronaldo, piensa que no se puede comparar con ellos. "Messi fue bueno para Ronaldo y Ronaldo fue bueno para Messi", finalizó.