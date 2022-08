Lluvia de críticas a Feliciano López por bromear con el empate del Barcelona

El Fútbol Club Barcelona empató el sábado en su estreno liguero ante el Rayo Vallecano. Los de Xavi Hernández tropezaron al no poder hacer ni un gol al equipo dirigido por Iraola y solo suman un punto de tres posibles. Este resultado no ha pasado desapercibido para los seguidores madridistas que se han mofado de ello por las redes sociales.

Uno de ellos ha sido Feliciano López. "Suena con el volumen bajo la canción del grupo Palancas en Spotify", ha puesto el tenista español, fiel seguidor del conjunto blanco, en Twitter. Una publicación que no ha tardado en tener repercusión, el mensaje del deportista ya cuenta con más de 6.500 me gustas y casi 1.000 retweets.

Muchos han aplaudido la broma de Feliciano López, otros no tanto. Especialmente dentro del sector azulgrana, que no han dudado en responderle con insultos y menospreciando su carrera en el tenis, a pesar de que el deportista madrileño ha ganado varias Copas Davis y un Roland Garros por parejas. Lo que seguro no espera estos 'haters' era que el tenista respondiese.

A continuación algunos ejemplos:

