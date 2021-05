Leo Messi, sin pistas sobre su futuro en la amplia entrevista por los 25 años de 'Olé'

Leo Messi se ha convertido en el 'padrino' del diario argentino 'Olé' en su 25 aniversario.

Olé publica este sábado una serie de vídeos y declaraciones del delantero del Barcelona en las que repasa algunas de las cuestiones más sorprendentes de su vida, pero en las que no se habla de su futuro.

"En esta larga nota con Olé, por los 25 años del diario, evitó hablar específicamente sobre su continuidad, si el del Celta fue su último partido con la camiseta blaugrana, ya que este sábado no estará ante el Eibar (última fecha de La Liga, y ya sin chances de lograr el título y con el octavo Pichichi asegurado) porque el club le dio vacaciones anticipadas", publica el diario en una pieza informativa que habla de su exitosa trayectoria como jugador del Barcelona.

?? Messi y el amor por jugar a la pelota ??#Ole25Añospic.twitter.com/mEKiCQmVd5 — Diario Olé (@DiarioOle) May 22, 2021

"Echo de menos no tener más camisetas"

Entre las múltiples anécdotas que recuerda durante su carrera deportiva, ahora, próximo a cumplir 34 años, echa la vista atrás y echa de menos no tener camisetas como las de Ronaldo o Roberto Carlos: "Me arrepiento de no haber pedido camisetas antes a jugadores que he enfrentado cuando era chico, cuando recién empezaba. Como la de Ronaldo (el brasileño), la de Roberto Carlos, jugadores que me enfrenté y hoy digo 'me hubiese gustado tener esa camiseta".

Ahora, de vacaciones, tiene la cabeza puesta en la próxima Copa América: "Estamos con todo el grupo con muchas ganas, ilusionados de poder jugar esta Copa. Hace mucho que no nos juntamos también, la última vez no pudimos ir por el tema del virus y eso hace que tengamos más ganas de juntarnos. Es una Copa especial, diferente, por el tema de que no va a haber gente seguramente".