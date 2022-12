Karim Benzema anuncia su retirada de la Selección francesa

Karim Benzema ha anunciado su adiós a la selección francesa en redes sociales. El actual Balón de Oro, que no disputó el Mundial de Qatar pese a estar en la convocatoria y encontrarse recuperado para la final de su lesión, ha dicho adiós con dos breves frases publicadas tanto en su Twitter como en su Instagram.

"Hice el esfuerzo y los errores necesarios para estar donde estoy hoy, y estoy orgulloso de ello. He escrito mi historia y la nuestra se acaba", ha señalado el nueve en sus redes sociales.

El delantero del Real Madrid sufrió una lesión en el recto femoral justo antes de la disputa del torneo, lo que le impidió jugar el Mundial. Sin embargo, el seleccionador Didier Deschamps no le retiró de la convocatoria, por lo que la especulación estaba encima de la mesa acerca de una reincorporación de Benzema a la concentración en caso de que se recuperase a tiempo.

De hecho, se le vio disputando esta semana un partido amistoso con el Real Madrid, ante el Leganés, en los días previos a la final ante Argentina, lo que implicaba que probablemente estaba recuperado pero que no estaba dispuesto a jugar ese partido decisivo. De hecho, hubo un cruce de palabras entre el seleccionador Deschamps y el delantero. "Eso no me interesa", señaló Benzema antes de la final. "No me dedico a las invitaciones a los jugadores lesionados", respondió Deschamps al jugador.

Benzema cierra así una etapa en la selección marcada por las polémicas. En diciembre de 2015 fue apartado por el caso Valbuena, en la que fue declarado culpable por el intento de chantaje con un vídeo sexual a su excompañero de selección, Mathieu Valbuena. Regresó seis años después para disputar la Eurocopa, en mayo de 2021, y participó en la fase final del torneo. Un año y medio después, Benzema anuncia de nuevo, veremos si de forma definitva, su adiós a Francia.