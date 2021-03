Jorge Álvarez: "Si el Príncipe entra en el Valencia estará comprometido, no será por las fotos"

El Príncipe de Johor, se postula públicamente para entrar en el Valencia CF. Lo que comenzó de madrugada con una serie de mensajes enigmáticos en torno a la entidad de Mestalla se ha ido consolidando a medida que han avanzado las horas.

Jorge Álvarez es preparador físico del Johor FC, equipo de Malasia del que el Príncipe es propietario y ha ganado las últimas siete ligas seguidas. Asegura que si entra en el Valencia estará "totalmente comprometido".

"Le gusta estar encima del club y es una persona muy cercana. Es una persona muy seria, muy preparada y que no va a meterse para sacarse unas fotos. No he hablado con él del Valencia, pero allí los españoles estamos sorprendidos. Es un interés que viene de lejos, pero la razón la desconozco", explicó.

��️ @JAlvarezA78, preparador físico del @OfficialJohor (propiedad del príncipe Johor), en @partidazocope



�� "No tiene una colección de 80 coches, tiene una de 600"



�� "El príncipe es una persona muy cercana. Cuida mucho de las personas que estamos aquí"#PartidazoCOPEpic.twitter.com/d2RfYrr08P — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 2, 2021

Continuó explicando los cargos que ha tenido el Príncipe de Johor en el mundo del fútbol."Es también el regente de Johor. Fue presidente de la federación malaya. Es una persona a nivel futbolístico muy respetada en todo el sudeste asiático. Hemos ganado 7 ligas seguidas, ganamos la Champions asiática y hemos ganado copas y supercopas", añadió.

"Tiene alrededor de 600 coches, colecciona coches. En su palacio tiene una colección de más de 600 coches de lujo. Y lo del avión, no he podido subir, pero si los he visto en el aeropuerto. Cuando volamos se pueden ver lo aviones de la casa real", destacó entre risas.

Por último, se refirió a él como alguien "serio" y "muy comprometido". "Entiendo que si diera ese paso pondría a alguien en Valencia, pero estaría encimad el club detalle a detalle. Si da el paso lo haría con respeto y ganas de hacerlo muy bien. Desconozco si meterá dinero, pero lo hará muy bien seguro", finalizó.

Ibrahim Ismail, Príncipe de Johor (pequeño estado de Malasia), revolucionó al valencianismo de bien entrada la noche, publicando varias stories en su Instagram personal, con pantallazos en torno al Valencia CF.

Según sus cuentas el VCF vale 408 millones

En sus pantallazos, hablaba del valor del club (408 millones de euros) según una consultora europea, mencionaba su ranking en el fútbol español y también en el europeo, su palmarés, la imagen del escudo e incluso la fotografía de una de las leyendas del club, David Albelda. La cosa no quedó ahí: un emoticono pensativo y la fecha de ‘junio’, ponían fin a la cadena de mensajes.

La primera interpretación desde el propio Valencia CF, era que el Príncipe de Johor estaba poniendo en valor, el club de su amigo Peter Lim. Pero a medida que ha ido creciendo la noticia, el mensaje interno ha variado. Según hemos podido saber en la Cadena COPE, el Príncipe de Johor estaría a punto de llegar al Valencia CF como socio capitalista no mayoritario, pero asumiendo el control total de las gestiones.

Peter Lim habría accedido a esta posibilidad por dos motivos: el primero, liberarse de la presión social y mediática que ha sufrido su imagen en los últimos tiempos, debido a su mala gestión. Y dos: sumar al proyecto a una persona de su confianza, aportando capital financiero y su pasión por el fútbol.