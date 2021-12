Javier Tebas, sobre el coronavirus: "No descartemos que se suspendan partidos"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que la competición española "está preparada" para afrontar la nueva ola de la pandemia de la Covid-19 tras los positivos de jugadores del Real Madrid y Valencia. El máximo responsable de LaLiga ha explicado que "siempre que haya positivos en Covid-19 hay que estar preocupados". En cuanto a los positivos en el Real Madrid conocidos en las últimas horas, ha aclarado que "estamos en una ola diferente a otras. Esperemos que se recuperen y afecte lo menos posible a la competición".

LaLiga aprueba el próximo miércoles un nuevo protocolo anti covid-19: preocupa el crecimiento de la sexta ola Isaac Fouto informó de que será un protocolo algo más laxo. El Consejero de Sanidad de Madrid confirmó que jugadores como Modric o Marcelo deben guardar diez días de aislamiento.

En cuanto al nuevo protocolo, ha asegurado que "estamos teniendo reuniones y el martes aprobaremos un protocolo diferente porque la situación es diferente". Además, en Inglaterra ya ha habido brotes en varios equipos: "En la Premier League van tres partidos suspendidos. No somos ajenos".

Otro de los puntos a tener en cuenta ha sido el de que haya restricciones en las gradas: "La reducción de aforo en los estadios depende de las Comunidades Autónomas. Ahí no podemos entrar, dónde si podemos en los protocolos de los entrenamientos". Si la situación lo requiere "no descartamos" que los partidos "se pueden suspender. Evidentemente no somos ajenos a esta situación y buscamos situaciones".

Uno de los nombres propios ha sido el de Haaland y su posible fichaje por el Barcelona. Tebas ha sido claro: "No". "Rayola no vende chuches. Los números del Barça son públicos. Salvo que no pase algo extraordinario no es posible", añadió. En cuanto al acuerdo de LaLiga con los clubes de Primera y Segunda División por el fondo CVC ha hablado de los equipos que están en contra: "El Barça habla con el CVC, pero no me consta si negocian o no. Cuando está el Real Madrid en medio estamos acostumbrados a que haya demandas. Llevamos más de 50".