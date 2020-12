Gattuso, sobre su enfermedad en el ojo: "Quiero decirle a los niños que no se ven guapos que la vida es bella"

Genaro Gattuso lleva varias semanas compareciendo públicamente y en los partidos de su equipo con un parche en el ojo derecho. El motivo: sufre miastenia ocular, una enfermedad que le produce problemas en la visión. Según ha informado Von Richetti en El Partidazo de COPE, esta enfermedad lleva acompañando al italiano desde que era futbolista y ahora, debido al estrés, se le ha agudizado.

En la noche de este miércoles, tras el partido del Nápoles en la Serie A, el técnico ha hablado en Sky Sports sobre su enfermedad. Y lo ha hecho sin el parche, con el ojo al descubierto, dejando ver cómo tiene un desprendimiento en el párpado. “Veo doble, es difícil estar de pie, sólo un loco como yo puede conseguirlo", ha explicado el entrenador del Nápoles.

Además, también ha querido mandarle un mensaje a los más jovenes. "Quiero decirle a los niños que no se ven guapos que la vida es bella y hay que enfrentarla. He leído que estaba muerto, pero no", ha dicho.