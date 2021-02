'Florentino', tendencia tras el partidazo de Mbappé; pero su actuación ante el Barça no cambia nada

Mientras el Paris Saint Germain se crecía en el Camp Nou en la noche de este martes en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, 'Florentino' se convirtió en tendencia en Twitter.

Parecía existir cierto clamor en las redes sociales para recordarle al Real Madrid, por parte de sus aficionados, la necesidad de fichar al delantero francés.

Sin embargo, su sobresaliente actuación en el Camp Nou no influye ni para bien ni para mal con respecto a su situación con el Real Madrid, como explicó este miércoles Melchor Ruiz en Deportes COPE.

De hecho, la dificultad económica para el equipo que preside Florentino Pérez sigue siendo la misma: económicamente, es imposible que el Real Madrid pueda arrebatarle a Mbappé. Tienen que darse esas dos premisas necesarias: que Mbappé no mire solo el dinero, es decir, que tenga deseo y voluntad de irse al Real Madrid, y se lo haga saber al PSG. Y, en segundo lugar, que el PSG, acepte la operación. De otra manera, será inviable.

Una tercera opción, más complicada todavía, es que aguantase sin renovar en el Paris Saint Germain, que le convenciese el Real Madrid para terminar su contrato sin renovarlo y que llegase libre en 2022.

El peso de la decisión del padre

Ahora Mbappé tiene 22 años. El Real Madrid se interesó anteriormente, en 2018, cuando estaba en el Monaco. Entonces, le hizo una oferta, se metió por medio el PSG y el padre tomó la última decisión. Era la época en la que el Real Madrid estaba con la 'BBC' (Bale-Benzema-Cristiano) en su pleno esplendor.

En esta ocasión, la decisión de su padre puede no tener tanto peso específico cuando fichó por el conjunto parisino.

�� Mbappé a évoqué son avenir après #FCBPSG : "Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. C’est une réflexion sur le long terme. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux."https://t.co/P0aHhQszu7 — RMC Sport (@RMCsport) February 16, 2021

"Siempre he dicho que estoy feliz aquí", dijo anoche Kylian Mbappé, en declaraciones a RMC. "Siempre he querido dar lo mejor de mí en el PSG, es una camiseta que llevo muy dentro mi corazón. La pregunta sobre si sigo o no me la hacen muy a menudo. No escucho los rumores desde España. No depende de un partido o dos. Siempre he dicho que estoy feliz aquí, más después de jugar partidos como este".