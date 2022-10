El presidente de la RFEF visita El Partidazo de COPE para que Juanma Castaño le entreviste después de todas las polémicas que le rodean.

Hacía mucho que no teníamos una entrevista así y tenemos muchos temas. ¿Por qué no ha ido a la Gala del Balón de Oro?, ¿es por su relación con Alexia Putellas?: Para nada, la he felicitado, ha sido una lástima lo de su lesión. Darle la enhorabuena, tendrá mil mensajes. Cuando la lesión, tardó pero me respondió.

Han salido whatsaaps privados contra varios equipos, ¿va a pedir perdón?: Lo que es privado, es privado, era una conversación con mi padre. He sido ex futbolista con gran rivalidad con clubes que sigue estando, igual que está en cualquier otro jugador pero pensar que eso o un chascarrillo puede ir a más, no es normal. Tenemos un grupo de ex futbolistas y nos decimos de todo entre nosotros. Mis amigos del Valencia me han dicho que era lamentable que de esto se haya hecho noticia. Está fuera de las reglas de juego.

¿Ha hablado con los presidentes de los clubes?: No, cuando me encuentre con ellos. Ellos también me han criticado a mí o a los árbitros porque esto es fútbol. Siento el fútbol pero actúo con honestidad. Uno de los presidentes cnotacó conmigo y me dijo que era un tontería. Esto ocurre en un contexto y sale cuando hay una asamblea en LaLiga y sale un comunicado de los clubes al rato. Tebas está detrás, llama a los sitios que voy para machacarme, asesora a un ex director del gabinete de la RFEF... es obvio que está detrás.

Usted hizo casi lo mismo, grabó conversaciones: Es falso, no he grabado ninguna conversación. Ese alguien que lo hizo no está en la Federación por comportamientos como este y ha hecho un relato falso diciendo que yo conocía estas grabaciones. Tuvimos conversaciones muy duras por ese tema y por eso esa persona no está. Donde yo he estado solo, no hay grabaciones. Nunca he grabado a nadie. Las ha usado para desprestigiarme. Mi error fue no cortar antes y aguantar más de la cuenta porque esperaba de él era que estuviera cerca de mí y me cuidara. Era el jefe de una persona de máxima confianza y que evidentemente no podía estar a mi lado.

¿Él filtra todo?: Sin duda, los billetes de Nueva York solo lo tenía él. No sé si será el asesoramiento de Tebas o el ser un juguete roto.

¿Por qué prescinde de él?: Yo le ceso por cuestiones como estas. No van a poder demostrar ninguna ilegalidad porque no he cometido ninguna.

¿Qué pasó con lo de Salobreña?: Todo falso y nadie va a poder demostrar nada, solo hubo una barbacoa. En agosto se levantan las restricciones y hasta ahí solo íbamos tres presencialmente. Hablamos que en vez de teletrabajar, ir al aire libre, cerca del mar. Uno de los directores paga el alquiler, vamos para allá y al ser vacaciones estamos hasta la hora de comer y a partir de las 14 o a las 15 uno se iba con la familia, otro a la playa, otro a la piscina...dijimos de pagar todo con nuestro bolsillo. Es difícil defenderse de una falsedad. Él estuvo y está denunciado. No hay un céntimo de euro que haya estado mal destinado mientras yo soy presidente.

¿Quién es Nene?: Llegó y se marchó solo, estuvo comiendo dos horas una paella. Vino siendo amigo de la zona, tomando algo y punto final. Esto es tratar de tirar basura sin tener ninguna prueba. Corrupción cerca a Rubiales, nos piden documentación en mayo y no me han hecho ir a declarar. Vimos que contestamos en 24 horas y han ido a otro juzgado para que siga; buscan un bombazo mediático que generan querellas.

Del viaje a Nueva York, ¿a qué va?: A varias reuniones, la Supercopa, digitalización, una exposición en la ONU... No recibimos ni un euro de subvención pública, somos una empresa privada que hemos hecho una gestión honrada y exitosa. La agenda está pero es interna. Voy a demostrar todo, no van a encontrar una ilegalidad. Nadie en el mundo ha crecido como nosotros. Nadie lo pone en duda pero nadie lo está poniendo en valor. Llevo setenta querellas y no me han condenado en ninguna. No pensaba muchas cosas que son inimaginables pero nusetra gestión es de diez y así lo dice Transparencia Internacional.

¿Mandó espiar a Aganzo?: No, es totalmente falso, jamás. No pagué a la agencia de detectives. Esa agencia peritó una entrevista que parecía manipulada.





