La psicóloga García Moreno aclara si es posible detectar que tu pareja te está manipulando emocionalmente

Generar miedo y culpa, distorsionar la realidad, chantajes o castigar a través de humillaciones, todas estas actitudes responden a una manipulación psicológica que no siempre es fácil de detectar. Ocurre cuando la persona que tenemos al lado asume el rol de víctima para salirse con la suya.

Explica Jordi en La Linterna que “se empieza con un desaire que cursa a un mal gesto, que cursa a una mala palabra y, después, a un insulto”. Así, no es nada sencillo saber qué está ocurriendo, porque las personas manipuladoras pueden actuar de forma sutil y en entornos que no esperamos. Ya sea en la familia, amigos, la pareja o como le pasó a Nacho, en el trabajo: “La persona que yo conocí tenía un grandísimo ego que no le permitía recibir ninguna crítica, tenía una posesión de mi círculo, controlaba con quien hablaba o con quién tenía una relación de amistad”.

Y es que, como explica Expósito, estos suelen actuar guiados por el miedo a perder a la otra persona, al rechazo y normalmente quien sufre esta manipulación es inseguro o tiene una baja autoestima: “No quería hacer planes, ni buscar trabajo, mi autoestima estaba por los suelos y lo peor es que me negaba a pedir ayuda”, asegura en COPE otro testimonio.





El perfil del manipulador emocional



Pero, ¿cómo saber si te están manipulando? ¿Cuándo saltan las alarmas? La neuropsicóloga Aurora García Moreno subraya en La Linterna que “hay un rasgo común, que es el egocentrismo, y manifiestan dificultad para ponerse en el lugar de lo que sienten otras personas”. Incluso, apunta, son capaces de identificar los puntos débiles de los demás para aprovecharse de ellos. “Son tan hábiles como para crear malos entendidos y no verse implicados en estos conflictos”.









Otro ejemplo es el de Lucía, a la que le costó mucho saber que le estaban manipulando. Ella se sentía mal, pero no lograba ponerle nombre, como asegura: “Entras en un círculo vicioso del que es muy difícil salir, porque cuando te sientes triste, eso te hace sentirte impotente y vulnerable”

Y es que García Moreno mantiene que estas situaciones afectan, principalmente, al autoestima. “Al principio la persona no es consciente de ello pero, poco a poco, empieza a tener dudas de sus decisiones. Los que manipulan absorben tanto que aíslan socialmente”.





Cómo saber que tu pareja te está manipulando



Si la manipulación duele, imagina cómo tienes que sentirte si como a Carlota, quien te lo hace es tu pareja: “A mis padres no les conté nada y ahora me arrepiento porque me podrían haber aconsejado. Fue una amiga la que me dijo que no era normal lo que me estaba ocurriendo, me costó abrir los ojos pero a final lo conseguí”, relata a Expósito en La Linterna.









Pero, en una relación de pareja ¿de qué forma podemos saber que nos están manipulando? La neuropsicóloga asegura que es algo que no es “fácil detectar”. “Al principio de la relación estas personas suelen ser extremadamente atentas y afectuosas, pero también porque el vínculo emocional impide verlo”.

Así las cosas, ¿hay tratamiento? Para la persona manipulada sí, explica la doctora que, eso sí, maiza que para la que manipula es más difícil. “Que la manipulada adquiera conciencia de lo que esté viviendo y que aprenda a identificar y expresar emociones”.