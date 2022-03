La ECA reitera su oposición al regreso de los clubes rusos a las competiciones internacionales

La Asociación de Clubes Europeos (ECA) ha reiterado su oposición a que los clubes rusos, sancionados por la UEFA y la FIFA por la invasión de Ucrania por parte de su país, vuelvan pronto a las competiciones internacionales.

"No me puedo imaginar que a los clubes rusos se les permita jugar antes de que los clubes ucranianos puedan hacerlo. Sabemos que los clubes ucranianos no podrán participar durante bastante tiempo", dijo el vicepresidente de la ECA, Dariusz Mioduski, a los periodistas en su asamblea en Viena.

Las selecciones y los clubes rusos fueron sancionados por la UEFA y la FIFA después de la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero. La ofensiva puso fin a todas las actividades futbolísticas en Ucrania, y las semifinales de la repesca para el Mundial de su selección nacional ante Escocia se pospusieron de la semana pasada a junio.

El presidente de la ECA, Nasser Al-Khelaifi, anunció el lunes un pago de un millón de euros para apoyar a los clubes miembros de Ucrania. Mioduski admitió que la suma era bastante pequeña y más un símbolo, mientras que una declaración de la ECA el martes habló de "una contribución inicial".

ECA respalda nuevo formato competiciones UEFA y Juego Limpio Financiero

La Asociación Europea de Clubes (ECA) respaldó la propuesta de la UEFA sobre el nuevo formato de las competiciones de clubes para el ciclo 2024-2027, por el que se aumentará a 36 el número de equipos participantes en cada una, junto a la modernización de las normas del Juego Limpio Financiero.

La 27 Asamblea General de la ECA reunida durante dos días en Viena, mantuvo su apoyo a estos cambios, con la posibilidad de que dos que queden fuera de los puestos de clasificación, a continuación de estos, puedan participar en función de su rendimiento histórico.