Ceferin, presidente de la UEFA: "El fútbol con aficionados volverá muy pronto"

El presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, analiza la situación del fútbol en Europa, en una extensa entrevista que publica este miércoles The Guardian.

Ceferin reconoce que la situación actual pasa por "tantos problemas de calendario y tantas decenas de millones de dólares que perderemos... Es difícil conciliar el sueño. En la UEFA, no tenemos una situación tan peligrosa, pero nos preocupan los clubes y sus ligas".

Reconoce que se jugaría un millón de euros a que habrá Eurocopa en 2021: "Sí, lo haría. No sé por qué no habría de ser así. No creo que este virus dure para siempre. Creo que la situación cambiará antes de lo que muchos piensan".

Y es que la situación actual sobre el coronavirus le hace sentirse optimista: "Estamos yendo con más cuidado. Ahora, conocemos más sobre el virus, es una situación grave que está disminuyendo. No me gusta esa visión apocalíptica sobre esperar a una segunda oleada, una tercera... ¡o una quinta! Las personas que conocemos probablemente mueran algún día, ¿pero tenemos que preocuparnos ahora por eso? No creo. Estamos listos y seguimos las recomendaciones de la sautoridades, pero estoy completamente seguro de que el fútbol volverá pronto con aficionados".

Del mismo modo, no cree que las medidas y protocolos adoptados en este momento cambien el fútbol para siempre: "El fútbol no cambió tras la Segunda Guerra Mundial, o la Primera. ¿Por qué no pensar que el mundo será mejor después de este virus? Siempre hay lecciones que aprender".

Con respecto a la tercera competición europea (UEFA Europa Conference League), mantiene "la haremos, absolutamente" en 2021, y sigue pensando en mejorar las persectivas del 'fair play financiero': "Estamos pensando en mejorar, actuando más sobre el equilibrio competitivo. Estamos pensando en algún 'impuesto de lujo' si es posible". Por ese motivo, refrenda la actuación realizada al Manchester City.

También aseguró no entender al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, cuando propuso aprovechar la actual crisis para reducir la cantidad de fútbol que se jugaba: "Intenté entender qué quería decir, pero es un poco raro que, por un lado, digas que quieres reducir el fútbol y por otro, propongas otra nueva competición llamada Copa Mundial de Clubes".